Nadal en co. manken naar einde van tennisseizoen

Het was voorspeld, maar het slagveld dat de coronapandemie in combinatie met de Olympische Spelen in Japan achterlaat in de tenniswereld is enorm. Dinsdagnacht moest Rafael Nadal verstek geven voor zijn tweede ronde in Toronto. De 35-jarige Spanjaard heeft te veel last van een voetblessure die hem al twee maanden parten speelt. Zijn deelname aan de US Open is twijfelachtig. Volgende week staat het ATP-toernooi van Cincinnati nog op het programma, maar ook dat laat hij aan zich voorbijgaan.

Nadal volgt daarmee het voorbeeld van Novak Djokovic, die zijn olympische deelname nog steeds moet verteren. Roger Federer gaf een tijdje geleden al te kennen dat Toronto en Cincinnati te vroeg kwamen nadat zijn geopereerde knie tijdens Wimbledon weer opspeelde.

Bij de vrouwen trokken gisteren Serena en Venus Williams zich terug uit de Western & Southern Open in Cincinnati, net als Sofia Kenin. Ashleigh Barty, Naomi Osaka en Iga Swiatek gaven deze week nog forfait voor Montreal.

En wat met Kim Clijsters? Zij werd verwacht in Cincinnati, maar na haar korte passage in Atlanta is het weer stil. Het is van 1 september 2020 en de US Open geleden dat Clijsters nog een officiële wedstrijd speelde.