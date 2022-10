Naast het circuit maken de boekhouders van Red Bull overuren

Volgens geruchten hebben Aston Martin en vooral Red Bull zich in het seizoen 2021 niet gehouden aan de budgetlimiet, de grens van 145 miljoen dollar op wat ieder team mag uitgeven. Ferrari en Mercedes, de grote rivalen van Red Bull, eisten zware sancties. De hele F1-gemeenschap keek dan ook met ongeduld uit naar het verdict.

Terwijl een voltallige perszaal in het Japanse Suzuka zat te wachten dropte de FIA, sportieve regelgever en scheidsrechter van de F1, het nieuws dat er geen nieuws was. Pas komende maandag krijgen we de cijfers. Officieel omdat de controle een zeer lang en complex proces is.

Toeval of niet, maar zondag wordt Max Verstappen wereldkampioen. Met een Red Bull. Inderdaad: fataal voor het imago van de F1, eerst ‘betrapt’ worden en dan wereldkampioen.

Neuspiercing

“Ik heb er alle vertrouwen in dat de FIA in geval van een overtreding de juiste sanctie toepast”, zei Mercedes-baas Toto Wolff vorige week. “Voorzitter Mohammed ben Sulayem heeft immers bewezen dat hij de regels respecteert.” Slimme sneer was dat. In Singapore kreeg Mercedes nog 25.000 euro boete omdat Lewis Hamilton met een neuspiercing reed.

Bij Mercedes en Ferrari hebben ze fundamenteel geen ongelijk. Zei Ferrari-baas Mattia Binotto in in Suzuka: “Als ze zelfs ‘maar’ 4 miljoen boven de limiet zaten, dan is dat het loon van zeventig technici en ingenieurs die de auto sneller kunnen maken, en goed voor een halve seconde per ronde.”

De controleurs van de FIA en de boekhouders van Red Bull zouden nog altijd aan het cijferen zijn. Zozeer dat Red Bull uiteindelijk slechts 150.000 dollar boven het budget zou zitten. Een klein vergrijp dat hooguit kan leiden tot een waarschuwing en een boete van 25 000 dollar.