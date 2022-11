Naar de match met een stadionverbod? In België kan het nog steeds

De vuurpijlen vlogen in het rond in en naast de Ghelamco Arena. De harde kernen van AA Gent en Club clashten. Sommige fans die wel voor het voetbal kwamen en gezinnen moesten zelfs schuilen voor het geweld. Schrijnend. AA Gent, dat een geldboete zal krijgen, veroordeelde het gedrag meteen.

Enkele heethoofden zijn intussen geïdentificeerd aan de hand van videobeelden, die de Gentse politie verder onderzoekt. “Zij mogen snel een straf verwachten”, is Lorin Parys fors.

De CEO van de Pro League lanceerde begin dit seizoen, samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), een ambitieus veiligheidsplan. Doet dat wel voldoende zijn werk, gezien de vele incidenten de voorbije maanden?

Straf tot 25 jaar

“Wij zijn veel sneller en strenger in onze straffen dan vroeger”, meent Parys. “Meteen nadat de daders geïdentificeerd zijn, worden zij geschorst en kunnen zij het stadion niet meer in. Voor het gooien van een vuurpijl krijgen ze een stadionverbod van twee tot tien jaar opgelegd, bij recidive kan dat oplopen tot 25 jaar. Binnen de twintig werkdagen volgt er een definitieve uitspraak. Deze aanpak wérkt. Zo zijn zeven personen die bij KV Mechelen betrokken waren in een vechtpartij (op 21 augustus tegen Westerlo, ABD) uit het stadion gebannen. Maar alles staat of valt natuurlijk met de identificatie. Als je een stadionverbod hebt, moet het ook onmogelijk zijn om nog binnen te geraken.”

En net daar wringt nog het schoentje. Meldingsplicht tijdens een wedstrijd is er niet. Dat ligt om praktische redenen moeilijk bij de lokale politiezones. Van identificatiecontroles is voorlopig nog geen sprake aan de stadions. Fans met een stadionverbod geraken nog al te makkelijk binnen.

Lorin Parys: "De cultuur moet omslaan, daar zijn we mee bezig." Beeld Photo News

Parys: “Er wordt hard gewerkt aan verandering, maar dat vergt tijd. We zijn met de overheid bezig om de veiligheidscirkel helemaal te sluiten. Het is ons doel om alleen nog met tickets en abonnementen op naam te werken. Al onze profclubs hebben intussen hetzelfde ticketingsysteem en zullen toegang krijgen tot een database met alle stadionverboden. Zij zullen de bevoegdheid krijgen om identificatiecontroles uit te voeren, wat nu wettelijk nog niet mag.”

Bij minister Verlinden klinkt het dat zij de laatste hand leggen aan het voorontwerp van de verstrenging van de voetbalwet en dat zij hopen snel goedkeuring te krijgen.

Buitenlandse hooligans

Intussen krijgt het Belgische voetbal ook af te rekenen met buitenlandse hooligans. Zo zouden er tussen de amokmakers in Gent ultra’s van bevriende clubs FC Utrecht en RC Lens aanwezig geweest zijn. “Daar zit nog een belangrijke lacune”, vertelt Parys. “Er zijn geen internationale stadionverboden. Wij kunnen onmogelijk weten of een toeschouwer een stadionverbod heeft in het buitenland. Daar is een Europese wetgeving voor nodig. Wij kunnen de voordeur dichtmetselen door de Belgische hooligans aan te pakken, maar de achterdeur blijft zo open.”

En zeggen dat er komende zondag opnieuw een risicomatch op het programma staat: Club Brugge-Antwerp. Een wedstrijd die vorig seizoen al ontsierd werd door supportersgeweld. De clubs en veiligheidsdiensten zijn extra waakzaam.

“Of ik met schrik naar die match toeleef? Schrik is een slechte raadgever”, besluit Parys. “Ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Kijk, supportersgeweld heeft absoluut niets met voetbal te maken. De cultuur moet omslaan, daar zijn we mee bezig. Voetbal moet een uitje zijn voor vrienden en families, zonder dat hun veiligheid in het gedrang komt. Als er we daarvoor sommigen moeten bannen uit onze stadions, dan aarzelen wij niet. Die mensen zoeken best een andere hobby zoals biljart, want een live voetbalwedstrijd zullen zij niet meer bijwonen.”