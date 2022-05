Na zwaar trainingsblok hervat Evenepoel vandaag in Noorwegen

Na Luik-Bastenaken-Luik heeft Remco Evenepoel (22) de fiets een weekje aan de kant gelaten. “Het was tijd voor de familie en mijn vriendin”, zegt hij. “Daarna ben ik op stage naar Spanje vertrokken. Ik heb vijftien nachten in een hoogtekamer geslapen in een sporthotel in Denia. De trainingen waren redelijk pittig.”

Dat het leuk is om na een maand weer te koersen, vertelt Evenepoel. “Die honger komt snel terug. Als ik een week van de fiets blijf en een mooie wedstrijd op tv zie, dan krijg ik er automatisch weer zin in. Het is hier ook een mooi parcours. Alleen het weer mag van mij veranderen. Ik kom van veertig graden in Spanje, hier gaan we koersen in tien graden. Dat is een brutale overgang.”

Evenepoel start ook hier om het klassement te winnen. “Noorwegen staat nog niet op mijn palmares, zoiets vind ik altijd leuk. Maar als ik niet win, ga ik niet panikeren. Ik heb heel zwaar getraind de voorbije weken en ik voel die arbeid nog. Het belangrijkste is dat ik snel het goede gevoel vind bergop. Ik moet hier vooral goed uitkomen richting Zwitserland. Daarom ben ik hier. En ook richting Vuelta.”

Minder druk

Er staan tien WorldTour-ploegen aan de start in Noorwegen. De kopman van QuickStep verwacht onder anderen Esteban Chaves (EF) en Tao Geoghegan Hart (Ineos) in de bergrit. “Maar ik moet vooral in mezelf en in de ploeg geloven. Dat heb ik geleerd uit mijn overwinning in Luik: als ik de benen heb, mag ik vertrouwen op het plan van de ploegleiders.”

Na Luik-Bastenaken-Luik is er een last van zijn schouders gevallen, zegt Evenepoel. “Ervoor waren er wel vaker twijfels, maar in Luik is alle werk eruit gekomen. En na zo’n grote overwinning is het toch makkelijker om te trainen en naar een nieuwe koers te gaan. Er is een soort stress verdwenen. Ik voel me ontspannen voor het tweede deel van mijn seizoen.

“Tegelijk wordt dit een andere manier van koersen: meer en langer bergop. Daar moet ik ook weer de bevestiging in vinden en resultaten rijden, voor mezelf en voor de ploeg. Het is niet dat ze dingen van mij verwachten, maar er wordt toch in mij geïnvesteerd en een planning gemaakt. Het is aan mij om voor resultaten te zorgen. Ik wil het heel graag heel goed doen.”

De Giro heeft Evenepoel elke dag gevolgd. Daar probeert hij lessen uit te leren. “Ik kijk hoe bepaalde renners hun eerste, tweede en derde week aanpakken. Het is interessant om te zien hoe Richard Carapaz dat doet. Hij is iemand die niet twijfelt en durft te ondernemen. Vincenzo Nibali zie je dan weer dag na dag beter worden.”

Of Evenepoel in de Vuelta dan minder wild met zijn krachten zal omspringen in de eerste week? “Bwa. Die tussenspurts voor één seconde, dat is wel verleden tijd. In de toekomst ga ik midden in het pak kijken wie die sprints wint. In mijn binnenste zal ik eens lachen met wat die zotten uitsteken, maar dat ga ik zelf niet meer doen. Dat zijn krachten die je weggooit. In een grote ronde moet je je zo veel mogelijk sparen. Dat zijn wel zaken die ik geleerd heb door de Giro of de Ronde van het Baskenland te rijden, of door nu naar de Giro te kijken. Hopelijk kan ik dat straks zo goed mogelijk omzetten in de Vuelta.”