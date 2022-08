Na zijn zelfverminking geniet Kyrgios weer op de baan

Met 6-4 en 6-3 tegen de Japanner Yoshihito Nasioka behaalde Nick Kyrgios zondagnacht zijn eerste titel sinds 2019, ook toen in Washington. De flamboyante Australiër viel na het matchpunt op de grond. “Het was emotioneel voor mij om het verschil te zien tussen waar ik vorig jaar stond en nu. Een ongelooflijke transformatie”, zei Kyrgios, die ook de dubbeltitel pakte op de Citi Open. “Ik ben gewoon heel blij met mezelf. Ik heb echt op enkele donkere plekken gezeten en kon dat omdraaien.”

Een jaar geleden verloor Kyrgios in Washington in de eerste ronde en zei hij dat hij zijn zin voor competitie had verloren. Net voor de Australian Open dit jaar gaf hij via een bericht op zijn sociale media toe dat hij in de voorgaande jaren met donkere gedachten had gekampt.

“Als je goed kijkt, zie je op mijn rechterarm de zelfverminking”, schreef hij bij een foto genomen net na zijn nederlaag in vier sets tegen Rafael Nadal in de achtste finale van de Australian Open 2020. “Ik had zelfdodingsgedachten en had het moeilijk om uit bed te geraken, laat staan te tennissen voor miljoenen fans. Ik was eenzaam, depressief, negatief, verloor mezelf in alcohol en drugs terwijl ik mijn familie en vrienden wegduwde. Het voelde aan alsof ik niemand meer kon vertrouwen.”

Kyrgios stapelde in die tijd de boetes op vanwege wangedrag op de baan, en werd in de media afgeschilderd als een (bij momenten geniale) gek en afgerekend op zijn gebrek aan regelmaat in zijn resultaten.

Bezinning

De coronaperiode gaf het enfant terrible een bezinningsmoment en tijd om met zijn naasten door te brengen. Iets dat hem op ideeën bracht: hij zou voortaan niet meer zoveel reizen en zijn toernooien beter uitkiezen.

Kyrgios voegde de daad bij het woord door in mei het Europese gravelseizoen compleet te skippen. Een aanpak die bleek te werken. Gecombineerd met de openheid over zijn demonen en een nieuwe liefde in zijn leven (Costeen Hatzi, met wie hij volgend jaar aan kinderen wil beginnen) zorgde dat voor een fris elan. Hij won de dubbeltitel op de Australian Open met zijn goede maat Thanasi Kokkinakis, speelde de kwartfinale op Indian Wells, stond te schitteren in de finale van Wimbledon en won nu dus zijn zevende ATP-titel in de Amerikaanse hoofdstad.

“Er zijn heel wat mensen die me hebben geholpen op de weg terug, maar ik ben er trots op hoe ik zelf de kracht heb gevonden om door te zetten op de moeilijkste momenten”, vertelde een gelukkige Kyrgios.

Kyrgios: “Het was emotioneel voor mij om het verschil te zien tussen waar ik vorig jaar stond en nu.” Beeld ANP / EPA

Op het circuit weten ze ondertussen ook dat een gelukkige Kyrgios een gevaarlijke Kyrgios is. “Er is iets speciaals tussen Kyrgios en die Amerikaanse hardcourtbanen”, tweette Kim Clijsters. “Ik kan niet wachten om hem aan het werk te zien op de US Open.”

Test tegen nummer één

Roger Federer (gisteren 41 geworden) is bijna met pensioen. Rafael Nadal is nog altijd niet hersteld van een buikspierblessure. En Novak Djokovic mag hoogstwaarschijnlijk als niet-gevaccineerde speler de VS niet binnen. Zo treedt Kyrgios toe tot het kransje topfavorieten voor de titel op Flushing Meadows.

Deze week moet Kyrgios, nummer 37 van de wereld, eerst voorbij de Argentijn Sebastián Báez in Montreal. Een tweede ronde tegen eerste reekshoofd Daniil Medvedev kan deze week al een voorsmaakje zijn voor de US Open. De Rus won afgelopen weekend in het Mexicaanse Los Cabos overigens zijn eerste titel van het seizoen en heeft op de ATP-ranking nu meer dan 1.000 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Duitser Alexander Zverev. Die behoudt de tweede plaats voor de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz. De Griek Stefanos Tsitsipas maakt de top vijf vol.