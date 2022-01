Na zijn leugen staat Djokovic met de rug tegen de muur

Volgens Nicholas Wood, de advocaat van Novak Djokovic, was de beslissing van immigratieminister Alex Hawke om het visum van de negenvoudig winnaar van de Australian Open in te trekken “duidelijk irrationeel”, zei hij tijdens het beroep. Ook had hij kritiek op het feit dat de Australische minister zijn beslissing pas gisteren bekendmaakte. Het grandslamtoernooi in Melbourne begint maandag.

“Bij het nemen van dit besluit heb ik zorgvuldig de informatie overwogen die mij is verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Australische douane en de heer Djokovic”, zei Hawke. “De regering is vastbesloten om de grenzen van Australië te beschermen, zeker als het gaat over de coronapandemie.”

De Australische immigratiedienst vervolgde het beroep gisteravond en nodigde Djokovic uit om opnieuw tekst en uitleg te geven over de zaak die de tenniswereld nu al tien dagen in zijn greep houdt. Verwacht wordt dat de rechter zondagochtend (Belgische tijd) met een besluit komt. Pas dan weet Djokovic of hij op jacht kan naar zijn 21ste grandslamtitel; daarmee zou hij de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal voorbijsteken. Tot die tijd moet de beste tennisser van dit moment terug naar het quarantainehotel, waar hij eerder al dagenlang zat opgesloten.

Inreisformulier

Tijdens het beroep benadrukte advocaat Wood dat elke minuut telt. De raadsman verdedigde de 34-jarige tennisser door te zeggen dat diens aanwezigheid geen direct gezondheidsgevaar vormt voor anderen, maar dat zijn visum voor de tweede keer ingetrokken zou zijn omdat Djokovic het antivaccinatiesentiment in Australië aanwakkert. Een zwak argument, aldus Wood.

Djokovic trainde de afgelopen week in Rod Laver Arena en lootte donderdag gewoon mee voor de Australian Open, maar wist dat het verdict van immigratieminister Hawke als een donkere wolk boven zijn hoofd hing. Wat niet meehielp: Djokovic had gelogen bij het invullen van zijn inreisformulier.

Hij verklaarde veertien dagen voor aankomst in Melbourne alleen in Servië te zijn geweest, maar trainde ook in Spanje. Voorts bezocht hij de dagen na zijn positieve test een evenement van zijn eigen stichting en had hij een interview met een journalist van de Franse krant L’Equipe, die niet op de hoogte was van de positieve coronatest. “Een beoordelingsfout”, noemde Djokovic de ontmoeting met de journalist.

Australisch immigratieminister Alex Hawke: "De regering is vastbesloten om de grenzen van Australië te beschermen.” Beeld AP

De tennisser werd vorige week bij aankomst in Melbourne tegengehouden op het vliegveld. Djokovic zou onvoldoende bewijs hebben waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om ook zonder coronavaccin Australië in te mogen. De Serviër stapte naar de rechter, die bepaalde maandag dat hij in Australië mocht blijven.

Hawke wendde zijn ‘persoonlijke bevoegdheid’ aan om alsnog in te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Volgens de immigratieminister was het in het belang van de Australische gemeenschap om het visum van de tennisser in te trekken. Australische media meldden dat het besluit een paar dagen op zich liet wachten omdat Hawke de juridische haalbaarheid ervan goed wilde onderzoeken.

Kritiek van collega’s

“Deze pandemie is ongelooflijk moeilijk geweest voor de Australiërs. Samen hebben we veel opofferingen moeten doen om levens te redden”, sprak minister-president Scott Morrison in een statement. “De bevolking verwacht terecht dat al die opofferingen niet voor niks zijn geweest. Daarom heeft de minister deze beslissing genomen.”

Ook vanuit de tenniswereld was er kritiek op het handelen van Djokovic. Volgens Stefanos Tsitsipas, de Griekse nummer vier van de wereld, hanteerde ‘The Djoker’ zijn eigen regels en liet hij gevaccineerde spelers overkomen als een stel gekken. “Niemand dacht echt ongevaccineerd naar Australië te kunnen komen”, zei hij tegen de Indiase nieuwszender WION. “Het vergt veel durf om dat te doen en het grandslamtoernooi in gevaar te brengen. Ik denk niet dat veel spelers dat zouden doen.”