Na zeventien medailles voor de Belgische mannen azen nu ook de vrouwen op glorie in de 4x400 meter

Het ene Belgische aflossingsteam is het andere niet. De Belgian Tornados (mannen) zijn tot nader order de referentie. In vijftien jaar, sinds Peking 2008, snelden ze met achttien verschillende atleten naar zeventien medailles op EK’s en WK’s. Elke keer stonden ze in de finale van de 4x400 meter, zeven keer wonnen ze goud.

En dan zijn er de Belgian Cheetahs (vrouwen). Het project loopt intussen vijf jaar, maar bracht nog geen prijzen op. Finales genoeg, ook zij waren altijd op de afspraak. Met een vijfde plek op het WK van 2019 kwamen ze het dichtst bij een internationaal podium. “We zijn performant. Het enige dat nog ontbreekt, is eremetaal,” beseft coach Carole Bam.

Bolingo op dreef

In Boedapest wacht hun een nieuwe (water)kans. Op papier zijn acht landen sneller dan België. Dat zegt wel iets maar niet alles, zo merkt Jonathan Borlée op. “Als je de individuele chrono’s in 2019 en 2022 bij elkaar optelde, dan maakten wij zogezegd geen aanspraak op een medaille. We stonden wel twee keer op het podium.”

Wat in hun voordeel pleit, is dat Cynthia Bolingo goed op dreef is. Zij werd woensdag vijfde in de WK-finale op de 400 meter. De Cheetahs zijn op hun snelst met de Brusselse erbij, zo bleek vorig jaar al op het EK. De Belgen spurtten er naar een nationaal record (3:22.12), terwijl Bolingo nog niet topfit was.

“Het is inspirerend om haar zo te zien presteren,” zegt kapitein Camille Laus. “We weten al langer dat ze een killer is en ons ver kan brengen, tot bij de besten van de wereld. Bolingo toonde dat het mogelijk is.”

Cynthia Bolingo werd deze week al vijfde op de 400 meter. Beeld Photo News

Het effect van de aflossingen is onmiskenbaar. Hoe meer ze samen trainen, hoe beter ze worden, ook individueel. Hun persoonlijke records sinds de oprichting van de Cheetahs zijn daar het beste bewijs van. Laus: 3,2 seconden winst op de 400 meter. Hanne Claes: 3,5 seconden op de 400 meter horden. Bolingo: 2,6 seconden.

Helena Ponette, de welp van de bende, werd in twee jaar 2,6 seconden sneller. “Ik was aan het twijfelen tussen de 800 en 400 meter toen ik de Cheetahs zag. Cool, dacht ik, daar wil ik deel van uitmaken. Het is gek hoeveel sterker en zelfverzekerder het team je maakt. Je leert zoveel van elkaar.”

Geheime ingrediënten

Als één team al bewees dat aflossingen meer zijn dan de som der delen, dan wel de Belgian Tornados. Ooit, zo zegt trainer Jacques Borlée, zal hij zijn geheime recept onthullen. Wat er zeker in zit, is de bereidheid om voor elkaar tot het uiterste te gaan, zo zegt zijn zoon Jonathan. Een ingrediënt dat bij toplanden zoals de VS weleens ontbreekt.

In Boedapest zijn de Tornados outsiders, zo geven ze zelf aan. Zeker na het uitvallen van kapitein Kevin Borlée, die met de achillespezen sukkelt. Dat betekent niet dat ze zich bij voorbaat gewonnen geven.

Jonathan Borlée: “We beginnen aan elke competitie met een blanco blad. Medailles uit het verleden helpen je niet in het heden. Ook al wonnen we brons op de vorige twee WK’s, dit is een ander WK met nieuwe namen en nieuwe landen. Elke race is anders. Eerst de finale halen, dan pas kunnen we aan een medaille denken.”