Na Wauters en Meesseman trekt ook Allemand naar Chicago Sky: hoe de fine fleur van het Belgische vrouwenbasket in de Windy City belandde

En daar is Belg nummer drie. Na Ann Wauters (assistent-coach) en Emma Meesseman trekt nu ook Julie Allemand naar Chicago Sky. De 25-jarige point guard ruilt Indiana in voor de Windy City. En dat is beslist geen toeval.

“Denk je dat we een kans maken bij Emma?”, polst James Wade bij zijn nieuwe assistent-coach bij Chicago Sky, Ann Wauters. “Ja, waarom niet?”, luidt het geruststellende antwoord. Zij had de naam van Meesseman laten vallen en hij had daarna de financiële situatie van Washington bekeken. Wade zag dat de Mystics haar geen contract van 190.000 euro konden bieden, zoals in 2020.

Wade neemt contact op met Eric Wiesel, Meessemans makelaar in de VS. Als free agent mag de Belgische, die zeven jaar bij Washington diende met de WNBA-titel in 2019 als apotheose, sinds 15 januari onderhandelen met geïnteresseerde clubs.

Emma Meesseman is voor James Wade geen onbekende. Hij was in 2017 assistent-coach bij Ekaterinburg, intussen al zes jaar de Russische club van Meesseman. Dat helpt, net als de aanwezigheid van haar teammates Courtney Vandersloot en Allie Quigley, twee key players bij Chicago. Met zo’n sterrenensemble doe je in de WNBA vanzelf mee voor de titel. Zo trekt hij Meesseman over de streep.

Sterk WNBA-debuut

Ook Julie Allemand is een vertrouwd gezicht voor Wade. De point guard, nu bij Lyon, lag vorig jaar onder contract bij Montpellier. Sportief directeur bij die Franse club is Edwige Lawson, de vrouw van Wade. Hij zag Allemand zo al veelvuldig aan het werk in Frankrijk.

Wauters (als assistent-coach), Allemand en Meesseman gaan samenwerken bij Chicago Sky. Beeld PhotoNews/Belga

Bovendien maakte de Luikse in 2020 een sterke indruk bij haar debuutjaar in de WNBA. Bij Indiana Fever kreeg ze veel meer minuten dan gedacht. Meer nog: ze stond in elke match in de basis. Met dank aan Erica Wheeler, in theorie de eerste keuze op positie één. Maar de Amerikaanse paste in het ingekorte coronajaar voor een leven in een gesloten bubbel.

Allemand greep haar kans met beide handen. De Belgian Cat scoorde gemiddeld 8 punten per match, gaf 5 assists en 4 rebounds: 11 van de 12 WNBA-coaches namen haar op in het rookieteam van het jaar. Alleen won Indiana niet veel: zes zeges, zestien nederlagen. Indiana haalde de play-offs niet. Allemand, nog onder contract tot 2023, had het er gezien.

Zelfde manager

Dus toen ze hoorde dat Wauters én Meesseman naar de Windy City verhuisden – op 6 mei begint het nieuwe WNBA-seizoen – belde ze hen zelf op en hintte of een transfer naar Chicago niet tot de mogelijkheden behoorde. Dat Meesseman en Allemand bij dezelfde manager zitten, was een handig glijmiddel.

Voor Chicago is Allemand best een interessant profiel. Ze hoeft niet alle verantwoordelijkheid te dragen, zoals bij Indiana – met Vandersloot zou ze over een geweldige ‘leermeester’ beschikken. Tegelijk zal ze met haar skills voldoende minuten krijgen om niet op de bank gefrustreerd te raken. De aanwezigheid van Meesseman en Wauters kan haar integratie alleen maar helpen. En dat allemaal voor 61.000 euro: het loonbarema voor een tweedejaarsrookie.

Ruiloperatie

Probleempje was dat Wade dan eerst een oplossing moest vinden voor Diamond DeShields, een All Star die al niet happy was met haar rol als invalster. Een ruiloperatie zorgde voor de doorbraak: DeShields trekt van Chicago naar Phoenix, Bria Hartley van Phoenix naar Indiana en Allemand van Indiana naar Chicago. Et voilà.

Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. WNBA-teams aarzelen weleens om een prioriteit te maken van Europese speelsters. Want door kampioenschappen en kwalificaties met hun nationale ploegen durven zij te passen voor de overzeese WNBA, zoals Emma Meesseman in 2018 (WK) en 2021 (Olympische Spelen). Maar wanneer het om speelsters gaat die de winstkansen gevoelig doen toenemen, bergen ze die reserve al wat makkelijker op.

Meesseman, Allemand en Wauters: de fine fleur van het Belgische vrouwenbasket bundelt haar krachten.