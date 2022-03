Na vijf jaar droogte speelt Anderlecht weer voor de prijzen

Soms proef je het belang van een wedstrijd voor een club. Rookbommen, een vol stadion, mister Michel (90 jaar) die de aftrap gaf. En dat voor een bekermatch tegen Eupen op een donderdagavond. Een klein uur later danste het Lotto Park. Christian Kouamé had een halve minuut na de rust de 3-1 binnengekopt. Dan al kon de Anderlecht de kwalificatie voor de finale niet meer mislopen.

Paars-wit was dominant. Dat leidde niet meteen tot een stortvloed aan uitgespeelde kansen, maar met handbalaanvallen voor het Eupense zestienmetergebied hield de thuisploeg de druk hoog. Het dwong corners af en op twee daarvan scoorde het. Twee kopieën. Lior Refaelov schilderde de bal eerst op het hoofd van Michael Murillo. Daarna deed Sergio Gómez hetzelfde voor Lisandro Magallán. Kinderlijk eenvoudig. Die van Eupen stonden erbij en keken ernaar. Zo nalatig verdedigen in de enige wedstrijd die er nog echt toe deed dit jaar, onvergeeflijk.

Sterke Refaelov

In de tussentijd had Smail Prevjak met een pure gelukstreffer (een afgeweken bal op Magallán) de score even gelijk gehangen. Geen zinnig mens die dacht dat Eupen die stand kon vasthouden. Anderlecht was niet alleen beter, het oogde ook gretiger, met Lior Refaelov als exponent.

Zo grijs de Israëliër afgelopen weekend nog was in Leuven, zo kleurrijk speelde hij gisteravond voor zijn thuissupporters. Hij leverde twee afgemeten assists af en was in balverlies een andere voetballer dan vijf dagen eerder. Hoge druk, hoge intensiteit: Vincent Kompany zal het graag gezien hebben. Het duurde dit keer tot minuut 77 voor Refaelov naar de kant ging, onder luid applaus.

Op het einde van de wedstrijd was er ook nog de applausvervanging voor Bogdan Mykhaylichenko, de Oekraïense linksback van paars-wit. Mykhaylichenko werd op een oorverdovend applaus getrakteerd en zijn naam werd gescandeerd. Bij zijn intrede projecteerde RSCA de vlag van Oekraïne in het stadion.

Doelpuntenmaker Christian Kouamé. Beeld Photo News

Er waren tijden dat de beker een bijzaak was in Anderlecht. Die tijden zijn veranderd. Europees voetbal is een noodzaak voor Anderlecht. Niet langer om te overleven – de kapitaalverhoging van begin dit jaar heeft paars-wit fors geholpen – maar het zou de weg naar rehabilitatie aan de top van het Belgische voetbal beduidend kunnen versnellen. UEFA-poen, minimaal 5 miljoen euro, voor de oorlogskas. Jonge spelers die bereid zijn een jaartje langer te blijven of net wel in plaats van net niet naar het Astridpark te komen.

Symboliek

Het belang van de beker is niet alleen financieel of sportief. De symbolische waarde van een prijs zou groot zijn. “Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion”, zingt wijlen Lange Jojo voor elke wedstrijd, maar paars-wit dwaalt nu al jaren door de woestijn op zoek zilverwerk. Het was 2017, de mondmaskers bestonden enkel in Azië en René Weiler speelde met paars-wit zakelijk omschakelingsvoetbal. Met resultaat: de titel. Sindsdien volgde het grote niets.

Nu ruikt het trotse Anderlecht weer een prijs. Vijf jaar na de titel. Veertien jaar na de laatste bekerwinst. De score tegen Eupen had nog meer kunnen oplopen. Majeed Ashimeru vergat een afvallende bal binnen te duwen, Francis Amuzu trapte over de bal. Veel maakte het niet uit. De finale was binnen. Het publiek stond op de banken. Lange Jojo schalde weer door de boxen.

Straks wacht het AA Gent van Hein Vanhaezebrouck en de kleine tovenaar Tarik Tissoudali. En dan, wie weet, kan Anderlecht weer Anderlecht zijn. Die finale staat gepland op paasmaandag 18 april om 14.30 uur in het Koning Boudewijnstadion. Het wordt de tweede keer dat Gent en Anderlecht tegenover elkaar staan in de bekerfinale.