Na twee rampjaren rijdt Ferrari weer bliksemsnel

De nieuwe generatie auto’s kwam er met een reden: voorbijsteken makkelijker maken met een heel andere aerodynamica. Alle teams moesten van nul beginnen, waardoor de hiërarchie door elkaar is geschud.

De eerste grand prix van jaargang 2022 illustreerde dat het twee keer in de roos is.

Eén: op het asfalt van Bahrein werd voorbijgestoken dat het een feest was. In ronde negentien en volgende wisselden leider Charles Leclerc en Max Verstappen meermaals van positie. De Red Bull ging voorbij met een hogere topsnelheid, de Ferrari beet terug in de daaropvolgende bochten. Pas toen Verstappen bij een derde poging zijn remmen blokkeerde en band beschadigde, viel hij wat terug.

Twee: ook wat de hiërarchie betreft is de reglementswijziging een voltreffer. Of liever: een gelukstreffer. Voor hetzelfde geld reed nu één team moederziel alleen voorin, zoals McLaren in 1998 of Mercedes in 2014, bij vorige introducties van een nieuwe autogeneratie. Nu dus even niet.

“We zijn nu het derde team”, zei Mercedes-baas Toto Wolff. Op één en twee staan Ferrari en Red Bull.

Verstappen worstelde gisteren al vroeg in de race met problemen die escaleerden toen hij in de slotronden uitviel met een nukkige benzinepomp. Zonder al die ellende had Leclerc het wel iets moeilijker gehad. Reken daarbij dat Mercedes zijn nieuwe concept voor de flanken nog niet voldoende heeft kunnen verfijnen, en de komende weken ongetwijfeld vooruitgang zal maken, en alle ingrediënten zijn er voor alweer een topseizoen.

Jarenlang gesleutel

“Dit is een droomscenario,” zei Leclerc, eerste winnaar van het seizoen. “Na twee aartsmoeilijke jaren waarin we door geen papieren zak konden rijden nu poleposition, snelste rondetijd én koers gewonnen: fantastisch.”

De tweede plaats van teamgenoot Carlos Sainz maakte het rode geluk compleet. Het was van 2010 geleden (Alonso en Massa, ook in Bahrein) dat Ferrari het seizoen nog eens begon met een één-twee.

Ferrari kwam er de voorbije twee jaar niet aan te pas en gooide alle energie en geld dan ook al vroeg in de ontwikkeling voor de huidige auto. Vroeger dan alle anderen. Meevallertje: toen de introductie van het nieuwe reglement wegens covid werd uitgesteld tot 2022 kregen ze in Maranello nog een jaartje om hun machine te verfijnen.

Verstappen had er geen boodschap aan. Meermaals fulmineerde hij achter het stuur, omdat hij de raad van het team volgde om de eerste ronde op verse banden voorzichtig te zijn. “Nooit doe ik dat nog, in het vervolg ga ik voort op mijn gevoel.”

Maar ook omdat hij met zowat alles problemen had: remmen, motor en banden. “Dit zijn peperdure punten die ik hier verlies. De auto was veel minder goed dan tijdens de trainingen. Onze strategie was ook verre van top. We moeten daar nu dringend naar kijken.”

Komende vrijdag, bijvoorbeeld, in Jeddah.