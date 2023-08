Na Tokio dacht Bolingo aan opgeven, vanavond loopt ze de 400 meterfinale in Boedapest

Eerst was er stress, dan kwamen de tranen. Zo beleefde trainer Carole Bam maandag de geweldige sprint van haar atlete Cynthia Bolingo op het WK in Boedapest. Vanavond wordt het weer 50 seconden afzien in de finale van de 400 meter.

Carole Bam kent haar atlete door en door. Ze traint Cynthia Bolingo al bijna elf jaar en dus kwam het nationale record van 49.98 niet als een verrassing. “Uit tests die we deden tijdens de stage in Turkije bleek dat ze die chrono in de benen had. Maar dan moet het er nog uitkomen. We deden alsof we het niet geloofden, want we zijn Tokio niet vergeten. Daar was ze even goed als nu tot ze zich blesseerde. Ook dit was geen makkelijk jaar. Ik druk me voorzichtig uit als ik zeg dat haar lichaam grillig was.”

Die eerste WK-finale betekent veel voor Bolingo, weet Bam. “Mensen zien op tv een stralende Cynthia lopen, maar weinigen weten hoe diep ze heeft gezeten. Dat ze depressief was en aan opgeven dacht. Vooral na Tokio was ze er helemaal klaar mee. Ze wilde zelfs het woord ‘atletiek’ niet meer horen.”

Bam heeft haar atlete even van de piste gehouden. “Ze deed een beetje aan boksen en dansen. Vooral geen atletiek, want de afkeer was te groot. Haar mama was wel een grote steun, maar uiteindelijk moest het initiatief van Cynthia zelf komen om alles weer op de rails te krijgen.” En dat lukte.

Geen kippenpoten meer

Volgens Bam is Bolingo heel trainbaar. “Ze gaat nooit in discussie over haar programma. Het is eigen aan oudere atleten dat ze wat meer in vraag stellen, maar Cynthia niet. Of het moet zijn dat ze ergens pijn heeft. Zelfs voor haar opwarming volgt ze het protocol dat ik heb opgesteld. Ze heeft een blind vertrouwen in me. Fysiek won ze ook veel aan kracht. Vroeger zag ze er echt frêle uit.”

Ze noemde haar benen zelfs chicken legs. Bam lacht: “Ze kon nog geen 25 kilo duwen. Nu weet ze dat haar kracht een troef is en die trainingen vat ze niet licht op. Voorts heeft ze de snelheid. Die behoudt ze, ook al doet ze maar aan vijf competities mee.”

Mentaal is de 400 meterloper ook sterk, zegt Bam. “Zeker als je weet hoeveel downs ze overwon. Elke keer kwam ze daar sterker uit. Cynthia is echt een krijger.”

De angst voor een nieuwe blessure leeft wel, klinkt het. “Vooral omdat ze soms stevige sessies moest afwerken. Er kan dan elk moment wat knappen. Als het dan goed ging, zegden we al lachend ‘halleluja’. Die angst van Tokio is er nooit meer uitgegaan, die slepen we mee. Tijdens de stage in Belek waren we er niet gerust in: ‘Stel je voor dat het wéér misloopt.’ Elke training moest ik roepen: ‘Ontspan je. Laat het los.’ Maar tegelijk wilde ik niet dat ze voluit ging, uit schrik dat het scenario zich zou herhalen.”

Jaar per jaar

Bolingo is dit jaar in vijf competities uitgekomen. “We moesten ongeveer alles annuleren: de Milrose Games, de IFAM, het BK, een meeting in Botswana, de Diamond League in Doha… Soms zegden we preventief af omdat ze door een pijntje mentaal niet in staat was om te lopen. Ik hing permanent met de medische staf aan de telefoon zodat ik haar kon geruststellen. Ook de trainingen moest ik vaak bijstellen."

Bolingo is inmiddels 30. Wat zit er nog in de tank? Bam: “Ik hoor veel atleten van haar leeftijd zeggen dat ze ermee ophouden na Parijs, maar Cynthia pint zich daar niet op vast. Ze laat haar lichaam beslissen, zegt ze. We gaan het jaar na jaar bekijken.”

Vanavond in de finale zijn er volgens Bam drie atletes die te sterk zijn. “Maar als Cynthia goed recupereert, dan zie ik haar wel 49.70 lopen.” Over een jaar op de Spelen zal de concurrentie nog groter zijn. Op dit WK ontbreken wereldrecordhouder Sydney McLaughlin en Salwa Naser, terwijl Shaunae Miller nog maar net is bevallen. “Als Cynthia goed kan trainen, zonder fysieke ongemakken, dan is de olympische finale volgens mij mogelijk.”