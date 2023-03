Na stormachtige rit sprint Roglic naar leidersplaats in Tirreno

De koninginnenrit met aankomst in Sassotetto stond op het menu. Primoz Roglic was na een klim van ruim tien kilometer de beste in de eindsprint van een grote kopgroep, waarin de belangrijkste klassementsrenners zaten. Hij nam dankzij bonificatieseconden de leiderstrui over van de Duitser Lennard Kämna. De Italiaan Giulio Ciccone eindigde in de rit als tweede, de Brit Tao Geoghegan Hart werd derde.

De slotklim was door de organisatie met twee en een halve kilometer ingekort omdat er een straffe wind stond. Damiano Caruso was de enige die het lef toonde om aan te vallen. Hij kreeg wat ruimte, maar werd op zevenhonderd meter van de finish bijgehaald. Roglic maakte zijn reputatie als topsprinter bergop vervolgens waar.

Zaterdag heuvelrit

Tiesj Benoot zag zijn ploegmaat van Jumbo-Visma voor de tweede dag op rij winnen. “Ik had zelf niet zo’n goed gevoel”, zei hij, “maar ik ben wel blij voor Roglic. Hij pakt de dubbel.”

Benoot zelf eindigde als 38ste op 2:10. “Ineos Grenadiers begon er al vroeg aan en dat zorgde voor een lange, lastige finale. We kregen nog eens tegenwind op de slotklim, zo bleef het lang gesloten. Dan weten we in de ploeg dat Roglic de beste punch heeft van de klimmers.”

Jumbo-Visma zal de leidersplaats van Roglic uiteraard verdedigen. Misschien grijpt het team zaterdag zelfs een derde zege in deze Tirreno-Adriatico. De renners wacht een heuvelachtige rit over 193 kilometer in de buurt van Osimo.

Overigens zag Benoot ook een goede Wout van Aert. “Alles is prima met hem na zijn val. Hij heeft zijn werk gedaan voor de ploeg en is dan rustig binnengekomen.”