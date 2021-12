Na spektakelrace in Jeddah tellen Verstappen en Hamilton evenveel punten

Een razendsnel circuit tussen twee muren: het is smeken om brokken of erger onheil. Zodra een coureur in de fout gaat kan hij immers geen kant meer uit.

Twee keer werd de koers in Saudi-Arabië stilgelegd en herstart. Minstens vier keer was er een virtuele safetycar nodig om puin te ruimen. Dat Monaco ook zo is, een asfaltlint tussen muren? Klopt. Alleen halen ze daar gemiddeld 165 kilometer per uur. In Jeddah is dat 254 per uur. “Gevaarlijk”, zei Max Verstappen voor de race al. “Bangelijk”, vond Sergio Pérez. “Veel te veel plaatsen waar het serieus fout kan gaan,” zei de jonge Mick Schumacher, die na amper negen ronden zijn Haas-auto versplinterde.

Het was voorspelbaar dat het een koers vol brokken en incidenten zou worden. Maar het werd vooral ook ongemeen spannend. De voorlaatste grand prix van het seizoen had twee winnaars: de titelkandidaten. Vijftig ronden serveerden Verstappen en Hamilton spektakel. Ze reden zo snel dat de achttien anderen machteloze figuranten waren.

Haperende radio

Twee keer werd Verstappen teruggefloten: een keer toen hij voor de tweede herstart van plaats één naar drie werd gezet omdat hij even eerder Hamilton had gehinderd in diens inhaalpoging, en in het slot van de race omdat hij de limieten van de piste had overschreden in zijn poging de aanval van Hamilton af te slaan.

Nog meer bonje: Verstappen kreeg vijf seconden straftijd en vertraagde om Hamilton voorbij te laten. Alleen wist de Brit van niets, zijn boordradio had het even laten afweten. Resultaat: de Mercedes in de kont van de Red Bull en Hamilton verder met een beschadigde voorvleugel die het hield tot de finish. Met die vijf seconden straftijd had het voor Verstappen geen zin meer om op de ondertussen toch voorbijgeglipte Hamilton te jagen. En omdat Verstappen geen buffer op de derde in het klassement had om nieuwe banden te halen ging het punt voor de snelste ronde naar Hamilton. Resultaat: 369,5 punten voor beide titelkandidaten nu.

Het bespaart wat rekenwerk, volgende week in Abu Dhabi. Want na 21 GP’s is er nog maar één scenario waarin Hamilton dan wel Verstappen wereldkampioen wordt: diegene die voor de andere in de punten finisht, pakt de kroon. Klaar.