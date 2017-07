Na Rock Werchter op zondag, vandaag medische testen voor Mertens in Napels

"Morgen om 11 uur heb ik medische testen, maar hier een pintje drinken kon ik niet laten", zei Dries Mertens gisteren op Rock Werchter, waar hij-in het bijzijn van zijn vrouw Kat Kerkhofs onder ander volop genoot van Soulwax. Er werd serieus gefeest en gedanst. "Ik ben niet zo goed bezig", lachte Mertens ook op Studio Brussel. "Maar ik wou mijn vakantie tot op het einde nemen. Eigenlijk ben ik niet zo'n festivalmens. Maar als je dit allemaal ziet... geweldig! Ik heb vooral pintjes gedronken en met mijn vrienden gebabbeld. Da's Werchter hé."



En vandaag maandag was het dus alweer bittere ernst voor de Rode Duivel, al viel dat -afgaande op de foto's die Napoli op zijn Twitterpagina postte- best mee. Samen met zijn ploegmaat Lorenzo Insigne zien we Mertens dollen, terwijl ze op een andere foto stretchoefeningen aan het doen zijn. Napoli maakte vandaag overigens de komst van Adam Ounas bekend. De Frans-Algerijnse middenvelder verlaat Bordeaux. Volgens Italiaanse media legt Napoli 10 miljoen euro op tafel, plus 2 miljoen in bonussen. Ounas (20) is een jeugdproduct van Tours en speelde sinds 2013 voor Bordeaux. Vorig seizoen maakte hij vier goals in 30 matchen.