Na relatiebreuk en lange pauze denkt Derwael niet aan goud

Sinds haar EK-goud in 2017 bleef Nina Derwael ongeslagen aan de brug met ongelijke leggers. Voor het WK in Liverpool, haar eerste competitie sinds Tokio, tempert ze evenwel de verwachtingen. ‘Ik sta nog niet waar ik zou willen staan.’

Wanneer ze dinsdag op het vliegtuig stapt richting Liverpool zal dat voor een keer niet met garanties op een medaille zijn. Nina Derwael (22) weet zelf als de beste hoe het met haar vorm is gesteld. En die kan beter. Het vroeg veel meer tijd dan gedacht om na haar lange break sinds de Olympische Spelen weer op niveau te raken.

Dat haar knie opspeelde, net als in Tokio, deed er geen goed aan. Hoe intenser de trainingen, hoe feller de pijn. Derwael pendelde zo van de sporthal naar de kinesistenpraktijk en terug. “Ik had tien maanden zonder turnen toch een beetje onderschat. Ik sta nog niet waar ik zou willen staan voor een WK.”

Sterkere concurrenten

Het is niet van haar gewoonte om met beperkte ambities naar een kampioenschap te reizen. Sinds ze goud won op het EK in 2017 sloot de Truiense namelijk elke competitie met winst af. 2018: goud op het EK en WK. 2019: goud op het WK. En 2021: goud op de Spelen. Voor de EK’s van 2021 en 2022 paste ze omdat ze er niet klaar voor was en tijdens het WK in 2021 was ze aan haar sabbatical bezig. Het maakt dat Derwael de voorbije vijf jaar nooit genoegen moest nemen met minder dan goud.

In Liverpool (van 29 oktober tot zondag 6 november) is zo te horen niets zeker. Een medaille kan, zegt ze, de startwaarde van 6.500 is hoog genoeg. Maar net zo goed wordt het niets. De kwaliteit is er nog niet en er treden beter voorbereide gymnasten aan. “Eerlijk gezegd trek ik niet naar Liverpool met het goud in gedachten. Al zou ik dat wel willen natuurlijk. Je moet realistisch zijn. Ik zie dit WK echt als een tussenstap naar het WK 2023 in Antwerpen en Parijs 2024. Ik wil mezelf tonen, weer eens de adrenaline van een competitie voelen en zien waar ik sta. En het team helpen om de finale te halen. Ik heb er superveel zin in.”

Derwael: "Ik heb niet zozeer mijn carrière maar wel mezelf boven de relatie gesteld." Beeld BELGA

Ook privé kende Derwael wat problemen. De olympische kampioene zette onlangs een punt achter haar relatie met profvoetballer Siemen Voet. Zijn verhuis van Zwolle naar Bratislava, waar hij een contract tot 2025 tekende bij Slovan, deed hun relatie geen goed. Derwael trok geregeld naar Slovakije, maar de afstand tussen hen werd continu groter.

“Het ging niet meer. Hij kon er niet zijn voor mij en omgekeerd. Dat woog op mij. Ik miste ook trainingen door naar daar te gaan. We zagen ons leven niet meer dezelfde richting uitgaan en dan heb ik het niet alleen over sport. Beter dat we het nu ontdekken dan over vijf jaar, zeker?”

Makkelijk was het niet om hun relatie stop te zetten, vervolgt ze. “Ik heb een periode niet goed geslapen. Ik had last van mijn maag, omdat ik er in mijn hoofd te veel mee bezig was. Maar het was op voor mij. Ik heb niet zozeer mijn carrière maar wel mezelf boven de relatie gesteld. Ik voel aan dat het ook de juiste beslissing was.”

Toewerken naar Parijs

Luka Van den Keybus, teamkapitein van de mannenploeg, lijkt wel klaar voor het komende WK. “Ik heb een goede voorbereiding achter de rug”, zegt hij. “Ik pakte op mijn laatste WK een zestiende plaats. Die prestatie neem ik mee naar Liverpool. Ik kan daar zeker nog een schepje bovenop doen. Ik moet vooral rust houden in de wedstrijd en niet te veel opgaan in de competitie.”

Het WK staat vooral in het teken van de Spelen. “Ik bekijk dit wereldkampioenschap als een mogelijkheid om nog wat meer ervaring op te doen. De top acht is sowieso te hoog gegrepen”, vertelt Van den Keybus. “Met de jongere gasten moeten we wel doorgroeien naar het WK in Antwerpen en voor mij is Parijs het hoogste doel. Het WK was al eens te gast in Antwerpen. Ik was er toen niet bij als atleet, maar zat wel al in het publiek. Voor mij was het toen een droom om daar ook eens te staan.”

Parijs worden zijn eerste Spelen. “Die moeten zeker op mijn palmares staan. Ik ben nu 25 jaar. Wat laat mijn lichaam nog toe de komende jaren? Voor Los Angeles zal ik bijna 31 jaar zijn. Loopt alles naar wens, dan wil ik die Spelen ook nog meemaken. Maar eerst dit WK, waar ik met gezonde ambitie naartoe trek.”