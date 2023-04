Na rampzalige Roubaix mist Soudal-QuickStep speerpunt Alaphilippe in Brabantse Pijl

Kasper Asgreen: twee keer gevallen plus ketting kapot.

Davide Ballerini: gevallen.

Bert Van Lerberghe: gevallen.

Florian Sénéchal: twee keer lek.

Yves Lampaert: tegelijk lek vooraan en achteraan.

Een korte samenvatting van de pech die Soudal-QuickStep in Parijs-Roubaix te verwerken kreeg. “Het lijkt wel alsof iemand voodoo speelt met ons”, zei CEO Patrick Lefevere.

Lefevere trof in de bus “een bende geslagen honden” aan. Het was een schril contrast met de sfeer bij die andere Belgische ploeg, Alpecin-Deceuninck. “Dit was een van de koersen waarin wij altijd schitterden. Zij hebben duidelijk onze rol overgenomen. Of dat wringt? Ik kijk nooit naar de tegenstanders. Nijd doet mij niet beter werken.”

Evenepoel in Luik

Lefevere heeft de gewoonte om pas na Luik-Bastenaken-Luik zijn evaluatie van het voorjaar te maken. “Als we Luik winnen is ons voorjaar alsnog geslaagd.”

Lefevere rekent daarvoor op Remco Evenepoel, die enkel Luik rijdt. In de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl was de hoop gevestigd op Julian Alaphilippe. Helaas. De Fransman viel in de Ronde van Vlaanderen op zijn knie en heeft daar nog steeds last van. “Hij is al zeker out tot de Amstel.”

Morgen in de Brabantse Pijl zullen dus andere pionnen starten. “Ballerini was voorzien, maar hij is na zijn val in Roubaix niet fit. Het zal moeten komen van de jongens die vorige week aan de slag waren in de Ronde van het Baskenland.” Aan Andrea Bagioli, Mauro Schmid, Dries Devenyns en Stan Van Tricht om het tij te keren.