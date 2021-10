Na ontslag van Leye krijgt Standard weer complete make-over

Vrijdagavond in de catacomben van het AFAS-stadion. Mbaye Leye (38) stapt richting kleedkamer en plant zijn vuist tegen een reclamebord, gefrustreerd door het resultaat en door de prestaties van zijn spelers. CEO Alexandre Grosjean staat erbij en kijkt ernaar. Hij weet wellicht dan al dat de Senegalees zijn laatste wedstrijd voor Standard heeft gecoacht.

Op zijn persconferentie achteraf reageert Leye met ingehouden woede, maar ook met duidelijke taal. Een sneer richting zijn spelersgroep, een vingerwijzing naar een deel van het bestuur. “Ik doe mijn best met de middelen die ik ter beschikking heb.” En nog: “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Het explosiegevaar was te groot. Leye werd ontslagen, net als assistenten Patrick Asselman en Eric Deflandre. Tabula rasa in de technische staf. Het was vorig jaar niet anders toen Philippe Montanier aan de kant werd geschoven. De sabotage van de spelers blijft ongestraft, zoals meestal het geval is.

Geen compromissen

Leye werd in januari aangesteld en ging recht op zijn doel af, zoals hij ook als voetballer handelde. Hij heeft zijn eigen weg gevolgd, zonder compromissen te sluiten. Na een schabouwelijke nederlaag in Oostende tijdens play-off 2 noemde hij zijn spelers pseudovedetten.

Mehdi Carcela en Maxime Lestienne werden zonder boe of ba aan de kant geschoven tijdens de voorbereiding. Niet goed genoeg meer of niet de juiste mentaliteit. Lestienne zit nog steeds in de B-kern. Selim Amallah werd op een bepaald moment in de tribune gezet. Hij werd uiteindelijk gerehabiliteerd.

Binnen de kleedkamer werd zijn aanpak niet door iedereen geapprecieerd, zij konden niet overweg met het sterke karakter van Leye. Iets wat de laatste weken steeds vaker aan de oppervlakte kwam. De apathie waarmee sommige jongens op het veld stonden was opvallend. Geen drive, geen inzet.

Voorzitter Bruno Venanzi sprak de spelersgroep gisteren rond de middag toe om zijn beslissing toe te lichten. Ook interne wrijvingen lagen trouwens mee aan de basis van Leyes ontslag. Het is een publiek geheim dat de relatie tussen de technische staf en sportief directeur Benjamin Nicaise flink was bekoeld.

Donnum en Nkounkou zouden gekomen zijn, hoewel de trainersstaf een negatief advies had gegeven. Spelers die wel voldeden aan het gewenste profiel werden niet weerhouden. Nicaise werd intussen aan de kant geschoven in Luik.

Engelse geldschieter

Intussen zou Venanzi rond zijn met nieuwe investeerders, al zijn de handtekeningen nog niet gezet. PWC weerhield een paar kandidaten. Daar heeft de Standard-voorzitter een keuze uit gemaakt. Enic (English National Investment Company) ligt in polspositie om de helft van de aandelen over te kopen van Venanzi. Zij zullen de Luikse club de komende weken binnenstebuiten keren.

Enic is een investeringsgroep die al aandelen bezit van onder meer Tottenham Hotspur (85 procent), Glasgow Rangers en Slavia Praag. Zij kennen het klappen van de zweep. Er is met andere woorden licht aan het einde van de tunnel.

Door het ontslag van de gehele technische staf moet Venanzi op zoek naar een nieuwe coach die wellicht zijn assistenten mag meepakken. Ook daar zou de voorzitter al vergevorderd zijn. De gesprekken werden vorige week aangeknoopt, een finaal akkoord is er echter nog niet. De komst van assistent Will Still kan eerstdaags worden geofficialiseerd.

Tot nader order zal Réginal Goreux de trainingen leiden, in samenspraak met de fysieke coaches en enkele jeugdtrainers. De interlandbreak kon op geen beter moment komen voor Standard. Tijd om te bezinnen, in de eerste plaats voor de spelersgroep. Zij mogen zich grotendeels verantwoordelijk stellen voor het ontslag van Leye en co. De sabotage heeft gewerkt. Al blijft niemand zonder zonde.

Tijd dat íedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: Venanzi, Grosjean en de meer dan twintig andere ego’s.