Na ongewone surplace sprint Vos naar haar achtste wereldtitel: ‘Een tactisch spel’

Zestien jaar na haar eerste wereldtitel deed Marianne Vos opnieuw een geslaagde greep naar de macht. Lucinda Brand was in Fayetteville kansloos in de sprint.

In de belangrijkste wedstrijd van het seizoen reden Brand en Vos vanaf de start alle zeven ronden van ruim drie kilometer aan kop. Alle pogingen van Brand om Vos af te schudden waren vruchteloos. Na bijna een uur koers gebeurde er een paar honderd meter voor de finish van het WK veldrijden iets vreemds: een surplace.

Heel even stonden de twee Nederlandse vrouwen vrijwel stil, iets wat normaal gesproken alleen op een wielerbaan gebeurt. In zo’n situatie beloeren twee renners elkaar, balancerend op hun fiets, en wachten tot een van de twee het initiatief neemt voor een aanval. Meestal verliest dan de initiatiefnemer.

Alleskunner Vos, die olympische en wereldtitels veroverde op de baan en op de weg, komt zo’n surplace bekender voor dan Brand, de regerende Europese en wereldkampioen veldrijden. “Het was een tactisch spel”, zei Vos later over de tweestrijd. En over de surplace: “Er komt ook een beetje techniek bij kijken.” Het leverde haar de achtste wereldtitel in het veldrijden op, acht jaar na de zevende.

Brand wist dat ze ging verliezen, vertelde ze achteraf. “Toen we stilstonden dacht ik: als ik er een lange sprint van maak, misschien dat ze dan plafonneert. Maar er was geen houden aan natuurlijk.” Waarom niet? “Zij heeft één groot wapen dat ik niet heb.”

Lucinda Brand (zilver), Marianne Vos (goud) en Silvia Persico (brons) op het podium. Beeld BELGA

Dat wapen is de sprint waar de immens ervaren, 34-jarige Vos bijna altijd op kan vertrouwen. Dat bleek al zestien jaar geleden, ook op 29 januari, toen ze als achttienjarige in Zeddam haar eerste wereldtitel in het veld won voor Hanka Kupfernagel.

Weinig technische passages

Dat het WK voor vrouwen zaterdag uitmondde in een sprint had alles te maken met het parcours in Fayetteville, Arkansas. Maar één keer per rondje moesten de renners van de fiets en dat was bij het oprennen van een eindeloze trap met ongelijke treden. Verder was het, zoals bondscoach Gerben de Knegt vooraf zei, vooral hard fietsen. Het ontbrak aan technische uitdagingen zoals modder- of zandstroken, balken en lange schuine kanten.

Brand heerste het hele crossseizoen, getuige liefst zeventien overwinningen. Vos reed met het oog op haar wegseizoen veel minder in het veld, maar was vooral in de laatste veldritten sterk. Van de negen wedstrijden waaraan ze deelnam tot het WK won ze er vijf.

In de top zes wapperden vijf Nederlandse vlaggetjes. Ceylin del Carmen Alvarado, de wereldkampioen van 2020, had net als de voorgaande twee jaren het podium volledig oranje kunnen kleuren, maar ging kort voor het einde onderuit en moest de dolblije Italiaanse Silvia Persico voor laten gaan. Alvarado werd vierde, gevolgd door Yara Kastelijn en Manon Bakker. Sanne Cant was de beste Belgische op plaats tien.

Of een van hen Vos de komende jaren van haar negende en mogelijk tiende wereldtitel gaat afhouden is zeer de vraag, want de parcoursen van de komende WK’s zijn gemaakt voor haar tactische spelletje: volgen, volgen, volgen en het op een eindsprint laten aankomen. Desnoods voorafgegaan door een surplace.