Na nieuwe tweede plaats blijft Van Aert wachten op tiende zege in de Tour

Het wil maar niet lukken voor Wout van Aert in deze Tour de France. Na enkele gemiste kansen in de eerste week, was het ook gisteren weer net niet voor de Jumbo-renner. Hij zorgde voor spektakel en ging samen met Wout Poels de laatste berg op, maar moest de Nederlandse klimmer laten gaan.

Wat hebben we nu al gehad? Derde in Milaan-Sanremo, vierde in de Ronde van Vlaanderen, derde in Parijs-Roubaix. Wout van Aert werd tweede in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland waarin Gino Mäder werd herdacht. Hij won in die ronde de puntentrui, “voor veel renners is het seizoen dan geslaagd”. Hij werd tweede in de tweede etappe van de Tour, derde in Limoges en gisteren, in Saint-Gervais Mont-Blanc was hij opnieuw tweede.

Het verschil tussen die tweede plaats in San Sebastian en zijn tweede plaats gisteren? In San Sebastian brulde hij de hele bus bijeen, zelfs al was die leeg. Gisteren stond hij met de glimlach de journalisten te woord. Hij zei dat hij blij was en dat hij de moed niet zou laten zakken. Hij moet juist niets.

Wout van Aert reed gisteren over drie cols van eerste categorie. Hij bokste boven zijn gewichtsklasse en hij verloor op punten. Voor een niet-klimmer klimt hij als de beste. Jammer voor hem, maar Wout Poels klom beter. Zoals Jasper Philipsen in deze Tour ook al sneller heeft gesprint dan Wout van Aert.

Misschien wint hij morgen de tijdrit, al wordt dat met de beklimming van de Côte de Domancy geen gemakkelijke. En anders is er de sprint op de Champs Elysées. Het zou de eerste keer niet zijn in de Tour. Indien niet, dan zijn tot nader order zijn overwinningen dit jaar de E3 Harelbeke en het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Toch niet meteen kermiskoersen. Daar had ook Gent-Wevelgem kunnen bijstaan, maar die gaf Van Aert aan zijn ploegmaat Laporte.

Zoals Wout van Aert is Mathieu van der Poel in deze Tour een soort superknecht. Drie keer hielp de Nederlander Jasper Philipsen aan de ritzege. Ritwinst zat er voor Van der Poel nog niet in. Van der Poel heeft dit jaar wel Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zak. Dat zijn twee monumenten en die maken een seizoen.

Voor Van Aert geldt: het is voorlopig niet zijn Tour en bij uitbreiding niet zijn jaar. Van Aert kwam naar de Tour om “zoveel mogelijk ritten te winnen”. Zijn geduld wordt op de proef gesteld. Meer dan vorig jaar toen hij in de eerste, tweede en derde Tour-rit drie keer tweede werd en dan rit vier won. Waarna ritten acht en twintig volgden. Dat maakte drie etappezeges en negen in totaal. Het wachten is nu op de tiende en dat is een moeilijke.

Hoeveel kansen krijgt Van Aert nog om een rit in deze Tour te winnen? De strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard woedt in alle hevigheid. Het verschil tussen beide renners was zaterdagochtend negen seconden en zondagavond waren dat er tien. Dinsdag is er een tijdrit en dan staat Vingegaard er alleen voor. Daarna wordt het bij Jumbo-Visma alle hens aan dek voor de Deen. Als het niet is om zijn gele trui te verdedigen, dan wel om hem te heroveren. In die rol zal Van Aert, de super domestique, onmisbaar zijn. Als hij tegen die tijd niet naar huis vertrokken is natuurlijk, waar zijn vrouw Sarah moet bevallen van hun tweede zoon.

En als hij dan toch geen rit zal hebben gewonnen, dan zal hij de Tour zeker kleur hebben gegeven. Nu ongeveer elke dag sinds de start ruim twee weken geleden in Bilbao. Dat alleen maakt hem met voorsprong de meest populaire renner in het peloton. Waar ze ook bij France 2 met open mond zitten naar te kijken. En waar commentatoren Laurent Jalabert en Marion Rousse van hun bewondering geen geheim maken.

Na de Tour is het wereldkampioenschap in Glasgow. Wereldkampioen op de weg is Van Aert nog niet geworden. Vandaag maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn WK-ploeg bekend. Met Van Aert, Evenepoel en ongetwijfeld ook Jasper Philipsen. Dat maakt drie kopmannen en dat wordt alweer een moeilijke.