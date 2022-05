Na Mortirolo blijft Giro secondenspel tussen vier toppers

Richard Carapaz, Jai Hindley, João Almeida of Mikel Landa: een van hen wint straks de Ronde van Italië. Maar wie? Almeida heeft het bergop moeilijk, al is de Portugees taai. In zijn eigen tempo weet hij de schade te beperken én hij heeft nog de tijdrit achter de hand. Carapaz heeft het roze, Landa heeft de beste ploeg en Hindley geeft de meest frisse indruk.

Wie haalt het? Mogelijk zal het spel ook tactisch gespeeld worden. Een alliantie tegen Carapaz lijkt in de maak. Wout Poels, meesterknecht van Landa bij Bahrain-Victorious: “Misschien hebben we in Bora-Hansgrohe (de ploeg van Hindley, BA) een bondgenoot om nog iets te doen.”

Carapaz bleef hoopvol na de finish in Aprica. “Ik verlies een paar seconden op Hindley, maar ik heb er meer gewonnen op Almeida en er volgen nog heel wat lastige ritten in deze Giro. Ik maak me geen zorgen.”

Val Pozzovivo

Wie na gisteren niet meer meespeelt in het klassement is Domenico Pozzovivo. De nummer vijf kwam ten val in een afdaling en verloor veel tijd. En toch was het weer een mooie dag voor Intermarché-Wanty-Gobert. Met Jan Hirt won de ploeg zijn tweede ritzege.

Bijzonder verhaal, want de 31-jarige Tsjech sukkelde op de slotklim met een haperend versnellingsapparaat en kreeg in de afdaling daarna af te rekenen met krampen. Dit is met voorsprong de mooiste overwinning in zijn carrière. “Als mensen me vragen wat ik wil bereiken op de fiets zeg ik altijd: ‘Een Giro-rit winnen. En dan kan ik stoppen.’”