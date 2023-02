Na meer dan negentig minuten trapt Club Brugge eens op doel

Rits stond op het middenveld, met Hendry en Mechele centraal achterin. Parker koos dus wéér voor een nieuw duo. En hij durfde het aan om met Sowah, Lang en Buchanan voorin te spelen. Het grote manco bij Club Brugge in Deurne-Noord was présence in de zestienmeter en een gebrek aan duelkracht vooraan.

“Waarom ik niet voor Jaremtsjoek koos? Omdat ik het tactisch de beste oplossing vond tegen Antwerp”, zei coach Scott Parker. “Een wedstrijd als deze wordt op details beslist. En Lang was voor mij een van de beste spelers op het veld, daar lag het niet aan.”

Fine margins noemde hij zijn beslissing. Dat het daarom zou draaien op de Bosuil. Het was met andere woorden de keuze voor een strakke organisatie, de keuze om niet verliezen.

Eerste clean sheet sinds oktober

De landskampioen trapte in negentig minuten slechts één keer tussen de palen, een schot van Odoi in blessuretijd. Voorts beleefde Antwerp-doelman Jean Butez een rustige middag. Parker: “We mochten inderdaad wat dominanter zijn in de zone van de waarheid. We kregen niet het aantal kansen dat ik graag zou zien.”

Hoe dan ook kan Parker zich optrekken aan het gelijkspel tegen Antwerp. In tegenstelling tot de voorbije weken stond de organisatie op punt. Voor het eerst sinds 19 oktober kon Club de nul houden in competitieverband (toen 3-0 thuis tegen STVV). “Dat vind ik heel positief”, aldus Parker.

Op de vraag of hij nu gaat vasthouden aan zijn centrale duo bleef de Engelsman vaag. “Ik ben nog zoekende. Mechele-Hendry was een goed partnerschap. Maar het blijft een proces dat constant evolueert. Het is trouwens niet enkel de defensie die het goed heeft gedaan. Verdedigen is een teaminspanning.”

Weinig ervaring

Bij Antwerp was het uitkijken hoe men de schorsing van Calvin Stengs zou opvangen. Mark van Bommel dropte last minute wintertransfer Mandela Keita (20 jaar, 40 matchen) in de ploeg, aan de zijde van Arthur Vermeeren (17 jaar, 15 matchen). Hun rechtstreekse opponenten luisterden naar de namen Hans Vanaken (30 jaar, 573 matchen) en Mats Rits (29 jaar, 396 matchen). Toch kwamen de twee jonge talenten, aangevuld met de 22-jarige Jurgen Ekkelenkamp, nooit in de problemen.

Integendeel, het Antwerpse middenveld haalde het ‘op punten’. Dat stemde trainer Van Bommel tevreden. Nieuwkomer Keita kreeg zelfs een speciale vermelding. “Hij had amper twee keer met ons meegetraind, maar dat was er tegen Brugge niet aan te zien”, stipte van Bommel aan. “Na die twee trainingen had ik al het gevoel dat hij er klaar voor was. Dat is dus gebleken.”

Keita kwam pas in de laatste uren van de wintermercato op uitleenbasis over van OH Leuven. Het opmerkelijke is dat de belofte-international dit seizoen in Leuven slechts 231 speelminuten verzamelde in acht optredens. Antwerp-Club was Keita’s eerste volledige match in de huidige competitie. Door een voetblessure holde Keita bij OHL een tijdlang achter de feiten aan. Bij zijn debuut op de Bosuil stond Keita er meteen, zowel in balbezit als in balverlies.

“Normaal is het in de winter erg moeilijk om geschikte spelers te vinden. Ons kwam het in elk geval goed uit dat Keita in Leuven wat op een zijspoor zat”, zei Van Bommel. “Wij hebben daarvan geprofiteerd om toe te slaan. Hij stond hier al langer op de radar. Ik ben heel blij met Keita’s debuut en ik ben tevreden over de wisselwerking met Vermeeren en Ekkelenkamp.”

Vermeeren speelde een dijk van een wedstrijd, iets wat al min of meer als normaal wordt beschouwd. Vermeeren brak weer heel wat aanvallen van de tegenstander af en was nuttig als aanspeelpunt. In de tweede helft ging hij nog eens routinier Ritchie De Laet kalmeren toen die na een gele kaart over de rooie dreigde te gaan. De verwachting is dat Vermeeren eerstdaags een nieuw, sterk opgewaardeerd contract zal mogen ondertekenen.

Komende zondag trekt Antwerp naar leider Racing Genk. Vrijdagavond al wacht Club opnieuw een topwedstrijd tegen Union, een dynamischer elftal dan Antwerp. Uitgekookter ook. Zij hebben spitsen die blijven beuken en lopen, die in een goede dag halve kansen afwerken. Iets waar Antwerp gisterenmiddag niet in slaagde. Met de keuze om niet te verliezen zal Parker vrijdagavond niet wegkomen. In het Jan Breydelstadion verwacht men meer.