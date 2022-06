Na liefdesverklaring van Vanhaezebrouck daagt Cuypers op voor eerste Gentse training

Hein Vanhaezebrouck had Hugo Cuypers (25) in de winterstop al graag weggehaald bij KV Mechelen, maar de kas van de Buffalo’s liet dat na twee coronajaren niet toe. Cuypers presteerde sterk Achter de Kazerne met dertien goals en tien assists. Hard werken, de vrije ruimte zoeken en dreigen voor doel. Vanhaezebrouck drong aan op zijn komst, het bestuur ging op zijn wensen in.

Cuypers was present op de eerste training van AA Gent. Afgetraind, want ’s ochtends werd nog een vetpercentage van amper 6,2 genoteerd. “Tijdens mijn vakantie op Corsica heb ik wat gewerkt, dat hoort bij mijn job”, zei de spits. “Ik wilde zo goed mogelijk aan de voorbereiding beginnen.”

Weken geleden legde de Limburger al zijn grote tests af, daarna werd het windstil. “Zelf hoorde ik af en toe nog iets”, stelde Cuypers. “Het ging om details tussen de clubs die voor mij onbelangrijk waren, zolang het maar in orde zou komen voor de voorbereiding begon.”

Cuypers wist dat Vanhaezebrouck hem heel graag erbij had. “Ik las ook zijn commentaren in de krant”, zei Cuypers. “Het is altijd flatterend als iemand met zijn kennis interesse toont. Maar de contacten met mij persoonlijk dateren pas van na de play-offs. De gesprekken met de coach en het bestuur verliepen zeer vlot.”

Langdurig contract

Cuypers kende een grillig parcours, onder meer via Griekenland, maar bij Mechelen was hij een revelatie. Een nieuwe tussenstap is Gent niet voor hem, getuige zijn contract voor vier seizoenen. “Voor mij is dit de absolute top in België”, sprak Cuypers. “Als je kijkt naar de infrastructuur, de stabiliteit van de club en de resultaten vorig seizoen, dan spreekt dat voor zich. Dan heeft het geen zin om verder te kijken dan Gent.”

Vanhaezebrouck is in zijn nopjes met zijn nieuwe spits. “Cuypers brengt enorm veel energie. Zijn cijfers waren vorig seizoen goed qua doelpunten en assists. En hij kan op veel manieren gebruikt worden: als diepste spits, als tweede spits of tussen de lijnen. Hij heeft nog veel progressiemarge. Hij is een ideale speler voor ons.”

Na het vertrek van Sinan Bolat is Gent nog op zoek naar een tweede doelman. Ook aan de aanwerving van verdediger Jordan Torunarigha wordt hard gewerkt. Osman Bukari ziet zijn uitleenbeurt bij Nantes aflopen, maar hij is definitief op weg naar Rode Ster Belgrado. Anderson Niangbo (Sturm Graz) en Giorgi Chakvetadze (HSV) keren pas op 1 juli terug na een invalbeurt, de kans lijkt groot dat zij opnieuw worden uitgeleend. Christopher Opéri mag ook uitkijken naar een nieuwe club, hij traint voorlopig met de beloften.