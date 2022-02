Na Lefeveres stevige uitbrander toont Jakobsen in Kuurne zijn ‘benen van God’

Kuurne was overwinning nummer vijf in het nieuwe seizoen voor Jakobsen. Hij won twee keer in de Ronde van Valencia en twee keer in de Ronde van de Algarve. Kuurne schaalde Jakobsen nog een trapje hoger in. Hij deelt de erelijst met onder anderen Dylan Groenewegen, Mark Cavendish (twee keer) en Tom Boonen (drie keer).

Bovendien: het was van moeten in Kuurne. Jakobsen en zijn ploegmaats werden zaterdagavond op hun plichten gewezen door Patrick Lefevere, na de Omloop die de grote baas slecht was bevallen.

“Ik ga niet herhalen wat Lefevere heeft gezegd”, zei Jakobsen. “Hij was niet blij, dat kan ik wel vertellen. Het ging er vooral om dat we in de Omloop niet vooraan reden. Vlaanderen is de plek bij uitstek waar we moeten tonen dat we een team zijn. Dat hebben we zaterdag niet gedaan. Dat heeft Lefevere ons met enkele West-Vlaamse woorden duidelijk gemaakt. Iedereen zat een beetje ongemakkelijk op zijn stoel.”

Jakobsen reed de Omloop niet. Toch voelde hij zich aangesproken. “Iedereen wist dat we agressiever moesten koersen, alert blijven. Dat hebben we in Kuurne wel beter gedaan. We moesten een ontsnapping ongedaan maken. Dan was het aan mij om het af te maken. Ik ben blij dat ik dat kon doen.”

De vluchters werden pas in de slotkilometer gegrepen. Caleb Ewan kwam ook nog even langszij. Jakobsen: “Driehonderd meter voor de streep raakte ik mijn sprinttrein kwijt. Dat was nog ver. Maar ik vond toch momentum om snelheid te maken. Ik voelde Ewan naast me komen. Gelukkig bleef ik voor.”

Plastische chirurgie

Het is na zijn val op 5 augustus 2020 in de eerste rit van de Ronde van Polen een lange weg terug geweest, met veel lichamelijke en mentale schade. Plastische chirurgie heeft wonderen gedaan. En acht maanden na zijn val, in de Ronde van Turkije, koerste Jakobsen weer. Elf maanden later, in de Tour de Wallonie, won hij zijn eerste koers. Achttien maanden later is hij weer volop coureur. Volgens zijn ploegmaat Yves Lampaert is Jakobsen opnieuw bij de snelste sprinters van de wereld.

“Zegt hij dat? Ik voel me gevleid. Ik hou ervan om de snelste te zijn, ik hou van snelheid. God heeft me een paar snelle benen gegeven, ik ben blij dat ik dit kan tonen.”

Hij doet ook weer wat van een sprinter wordt verwacht. Met alle druk die daarbij komt. “Als sprinter kom je vaak in een positie waarin de hele ploeg op je rekent. Dat zijn de momenten waarop je je helemaal levend voelt. Ik heb een normale winter gehad, we hebben veel op de sprint geoefend, ik voel dat ik het niveau haal van voor mijn val in Polen. Het is niet gemakkelijk geweest om terug te keren. Maar ik voel me weer een normale profrenner.”

Jakobsen rijdt nu Parijs-Nice, hij past voor Milaan-Sanremo. “Ik droom van die koers, maar misschien is dit jaar te vroeg.”