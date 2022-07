Na kansloze aanvallen in Denemarken sprint Cort Nielsen nu naar ritzege in Megève

“Meerdere keren heb ik gedacht: het is voorbij. Ik zat echt op mijn limiet. Toch bleef ik doorrijden en mezelf moed inspreken. Om in het zicht van de finish op de een of andere miraculeuze manier toch weer in het spoor van de leiders te geraken en te kunnen sprinten voor de zege.”

Dat zijn remonte nipt tot voorbij Nick Schulz droeg, had Magnus Cort Nielsen (29) naar eigen zeggen te danken aan EF-ploegmaat Alberto Bettiol. “Toen Bettiol aanviel kon ik me wat in de wielen zetten en energie sparen. Anders had ik het in dat groepje niet gehaald tot het einde.”

In Denemarken leukte hij de boel op met uitzichtloze aanvallen die hem weliswaar zeven dagen bolletjestrui opleverden maar geen ritzege. “Dat was de droom. Tussen droom en realiteit gaapt vaak een grote kloof. Maar kijk, ik heb nog maar net mijn focus verlegd en dat betaalt zich nu al uit. Really great.”

Notoire rittenkaper

Hij wist wel hoe hij een rit moest winnen in een grote ronde. Hij deed het al eens in de Tour 2018 en zes keer in de Vuelta. Maakt samen acht, waarmee hij Deens recordhouder is, vóór Bjarne Riis (6), Jesper Skibby en Michael Rasmussen (elk 5). Wat hem zo makkelijk doet scoren in een rittenkoers van drie weken? “Ik denk dat mijn lichaam gewoon goed reageert op extreme vermoeidheid. Wellicht ga ik iets minder snel kapot dan andere renners.”

Het verschil met Schulz op de streep was bijzonder klein. Uithijgend op het asfalt wachtte Cort Nielsen op het verdict. “Het was het enige wat ik nog kon, van mijn fiets stappen en me laten vallen.” De finishfoto liet er uiteindelijk geen twijfel over bestaan. “‘Je wint’, hoorde ik de journalisten rond me zeggen. Fantastisch. Voor mijn type renner is dit het allergrootste.”