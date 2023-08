Na injectie van 16 miljoen is enkel promotie goed genoeg voor Zulte Waregem: ‘Wie ambitie heeft, heeft centen nodig’

De promotie is de ambitie, windt Eddy Cordier, CEO van Zulte Waregem, er geen doekjes om. “Die ambitie hebben we ook duidelijk uitgesproken de voorbije weken. De kern is al mooi versterkt maar nog niet volledig, dat komt normaal gezien in orde. We hebben enkele belangrijke en ervaren spelers langer kunnen houden, zoals Ruud Vormer en Jelle Vossen. We zijn ervan overtuigd dat we ons doel kunnen halen met de kwaliteit die er op het einde van de transferperiode zal zijn.”

Tony Beeuwsaert investeerde bijna 13 miljoen, de andere investeerders, Philippe Detaellenaere en Frank Tijtgat, samen 3,2 miljoen. Gaat dat geld vooral naar het sportieve luik? Cordier: “Ja, maar niet alleen. Als je ambitie hebt, dan heb je centen nodig om te investeren. We willen onze kern verder uitbouwen. We hebben een aantal spelers kunnen halen die ook aanbiedingen hadden van clubs uit eerste klasse. Daar moet financieel ook iets tegenover staan.”

Daarnaast betekent de degradatie naar tweede klasse ook een daling van de tv-gelden en andere inkomsten, weet Cordier. “Al moeten we zeggen dat onze verkoop van de abonnementen opmerkelijk is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, het leeft hier in de regio. Op dat vlak is het belangrijk dat de aandeelhouders de club hebben vooruitgeholpen. Daar kunnen we alleen maar veel respect voor hebben. Die investeringen hadden we nodig om zo snel mogelijk weer te mikken op een stap hogerop.”

Beeuwsaert verkoos de club niet te verkopen en bleef aan boord, en daar is Cordier blij om. “De aandeelhouders hebben uitdrukkelijk de intentie uitgesproken om de club in eigen handen te houden. We willen aantonen dat het ook op deze manier kan. Dat het niet de gemakkelijkste weg is, weten we allemaal. Maar het is de keuze voor stabiliteit en DNA. We willen niet de speelbal worden van buitenlandse investeerders. We vonden dat belangrijk voor onze supporters en onze partners.”

Mogelijk drie stijgers

Het Belgische profvoetbal vervelde alweer naar een nieuw competitieformat. Daardoor voetballen er dit seizoen zestien clubs in eerste klasse en evenveel in tweede klasse. Vanaf dit seizoen promoveren de nummers één en twee van de Challenger Pro League rechtstreeks na dertig speeldagen. Zij vervangen de nummers laatst en voorlaatst uit eerste klasse.

De plaatsen 3 tot 6 spelen spelen ‘kruisfinales’ in een knock-out-systeem met rechtstreekse uitschakeling en dus zonder terugwedstrijden (plaats 3 tegen plaats 6, plaats 4 tegen plaats 5). De winnaar van de eindronde speelt barragematchen (dit keer wel heen en terug) tegen het nummer 14 van eerste klasse. Er kunnen volgend seizoen dus drie clubs uit de Challenger Pro League promoveren. De beloftenclubs kunnen niet stijgen en worden daarom gebannen uit de eindronde voor promotie. De laatste twee clubs uit de Challenger Pro League zakken naar het amateurvoetbal.