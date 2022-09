Na het succes van Wollongong: Belgian Cycling investeert al in de volgende Evenepoel of Kopecky

Het goud van Remco Evenepoel blinkt het meest, maar het WK in Australië was op alle vlakken een succes voor België. ‘We scoren in alle categorieën en alle disciplines. Dit is de basis om op te bouwen’, stelt coach Serge Pauwels van de wielerbond.

“Dit was het beste WK van de voorbije 25 jaar”, zegt ontwikkelingscoach Serge Pauwels (38). Het gaat niet alleen om het aantal medailles; in 2018 in Innsbruck pakte België bijvoorbeeld ook zes medailles en daar waren toen drie gouden bij (winst voor Remco Evenepoel in de wegrit en tijdrit bij de junioren, en winst voor QuickStep in de ploegentijdrit). Wat dit WK bijzonder maakt, is de brede waaier aan goede prestaties. Zowel bij de profs als bij de beloften en de junioren werd er gescoord, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, zowel in de wegritten als in de tijdritten.

“Die variatie is belangrijk”, zegt Pauwels. “Dat wijst op een gezonde situatie. Dit is de basis om op te bouwen. Als alle medailles van één renner of uit één categorie komen is dat minder interessant.”

Het succes in Wollongong is mede het succes van de bond, maar Pauwels steekt niet alle pluimen op de hoed van Belgian Cycling. Hij noemt ook de inbreng van de clubs en de ploegen, en vergeet de passie en toewijding van de individuele atleten niet. “Wij zijn een deel van het verhaal. Als wielerfederatie moeten we in de eerste plaats een klimaat creëren waarbinnen topprestaties mogelijk zijn.”

Chaos bij Oranje

Dat betekent een goede sfeer en een goede organisatie. Klinkt banaal, maar het debacle bij Nederland bewijst hoe lastig dat is. Er liep bij Oranje veel meer mis dan het incident met Mathieu van der Poel. Bij het inchecken op Schiphol bleek voor negen fietsen niet betaald, er was ook geen begeleiding voorzien tijdens de vlucht. De vrouwen elite werd gevraagd om zich te ontfermen over de meisjes junioren. De grootste flater gebeurde bij de jongens junioren: zij zaten anderhalf uur in de wagen voor hun training op het wedstrijdparcours, maar bij aankomst bleek men hun fietsen vergeten te zijn in het ploeghotel.

Dat doet de Belgische bond beter. Pauwels: “Wij leggen de standaard op WorldTour-niveau. We willen dat de renners bij de nationale ploeg even goed omkaderd worden als bij hun team. Ook de jeugd. Dat kost geld, maar als ik zie dat Yves Lampaert en Pieter Serry op zondagavond spontaan naar bondsvoorzitter Tom Van Damme stappen om hem te bedanken en te feliciteren voor de goede organisatie, dan denk ik dat wij de juiste keuzes maken.”

Serge Pauwels bespreekt het tijdritparcours met belofterenner Alec Segaert. Beeld Photo News

De impact en verdienste van de bond is het grootst bij de jeugdcategorieën. Niet elk team en elke renner hebben de financiële mogelijkheden om met topmateriaal te werken of een topomkadering te voorzien. Belgian Cycling investeert daarom mee. Pauwels geeft voorbeelden. “Wij voorzien tijdritfietsen van Ridley voor wie aan het begin van zijn of haar carrière staat. Wij betalen voor windtunneltests. We doen aero- en positietests op de piste aan de Blaarmeersen in Gent.” Onder anderen Julie De Wilde, Febe Jooris en Xaydee Van Sinaey hebben van die faciliteiten gebruikgemaakt.

Tijdrijden is belangrijk voor de bond, omdat het een heel ‘eerlijke’ discipline is. Het is een duidelijke waardemeter voor wat een atleet in zijn mars heeft. “Er was een tijd, niet lang geleden, dat België gewoon niet meedeed in het tijdrijden. Ik herinner me dat er euforisch werd gedaan over de zevende plaats van Lampaert op het WK 2016 in Qatar. Vandaag is dat ondenkbaar. Bij de beloften en junioren doen we het ook steeds beter op grote kampioenschappen. Met Alec Segaert hebben we een vaste waarde voor de medailles, en hij is niet alleen. We hebben steeds meer jongeren die ‘blijvers’ zijn. Dat geeft gemoedsrust.”

Uithangborden

Pauwels noemt nog een cruciaal element in het succes van het Belgische wielrennen. “Je hebt uithangborden nodig. Het voorbeeld van Wout van Aert werkt motiverend voor onze jongens. Lotte Kopecky is belangrijk voor de opvolging die we nodig hebben bij de meisjes. Ook daarom zijn we zo blij met de gouden medaille van Evenepoel. Het bekroont dit WK én het is een inspiratie voor de volgende generaties.”

Lotte Kopecky zwoegt op het zware parcours in Australië.

Pauwels ziet het graag als toppers hun kennis delen. Zo is Victor Campenaerts af en toe aanwezig op de tijdritsessies van de bond om vragen te beantwoorden. “Hij is een soort mentor. Vorige week belde hij me nog of ik in een winkel in Sydney op zoek kon gaan naar een bepaalde spray waardoor de schoenovertrekken van Segaert minder snel zouden afzakken. Die professionele benadering van onze toppers sijpelt door naar onze trainers en jeugd.”

Pauwels is ervan overtuigd dat de toekomst van het Belgische wielrennen positief zal zijn. Garanties heeft hij niet, maar één voorbeeld geeft toch iets aan. “Detectie van talent is een belangrijke stap. Voor je aan de slag kunt gaan, moet je weten met wie. We doen elk jaar klimtests in de Ardennen en de Vogezen. We selecteren jongens en meisjes op basis van inspanningstests die ze doorsturen. Samen gaat het om meer dan honderd renners en rensters. Evenepoel is gepasseerd via dat traject. Dit jaar zijn er junioren die sneller hebben gereden dan hij vijf jaar geleden reed.”