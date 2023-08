Na het Saudische opbod rond Mbappé: ‘De transfermarkt is mensenhandel’

Het voetbalseizoen is weer op gang getrapt, maar de transfermarkt is nog een maand open. Sporteconoom Thomas ­Peeters (Erasmus School of Economics Rotterdam) geeft zijn pronostiek voor de Saudische coup op het internationale voetbal en neemt het transfersysteem op de korrel.

Dat voetbal om geld draait, wisten we al. Maar het bod dat de Saudische club Al-Hilal vorige week voor de Franse sterspeler Kylian Mbappé deed, doet toch nog duizelen.

“Klopt. Al-Hilal wilde PSG 300 miljoen euro betalen om Mbappé te kunnen overkopen (het huidige record staat op naam van ­Neymar: PSG betaalde 222 miljoen euro aan ­Barcelona voor zijn transfer in 2017, red.), en daarbovenop zouden ze hem volgens sommige bronnen een contract geboden hebben waarbij hij 700 miljoen euro loon zou krijgen.”

Hij heeft dat bod afgewezen, maar de nieuwe lat is nu wel gelegd?

“Dat denk ik wel. Wie Mbappé wil inlijven, weet nu wat de richtprijs is. Dat zullen zijn makelaars wel uitspelen bij onderhandelingen, wees gerust.”

Is het niet hoopvol dat hij niet is ingegaan op het bod en blijkbaar de voorkeur geeft aan het sportieve?

“Daar zou ik toch iets minder naïef in zijn. Vergeet niet dat voor echte topspelers hun personal brand ook ontzettend belangrijk is. Romelu Lukaku had destijds zijn deal met Kinder Bueno; ik kan u verzekeren dat de reclame- en sponsordeals die Mbappé heeft lopen van een heel andere orde zijn. Zulke spelers zijn verbonden aan merken die er veel minder baat bij hebben dat hij in het Midden-Oosten gaat spelen. Dus ik kan me perfect voorstellen dat dat meespeelt, én dat clubs als Manchester United of Real Madrid dat ook uitspelen. ‘Wij betalen je minder dan wat je in Saudi-Arabië zou krijgen, maar je kunt je hier wel veel beter vermarkten.’ En dan zal hij er aan het einde van de rit wellicht niet berooider uit­komen.”

Saudi-Arabië wil via sport het imago oppoetsen en heeft daarom, alleen al voor voetbal, 2,3 miljard euro veil. Is het geen kwestie van tijd vooraleer andere spelers wel de overstap maken?

“Een aantal spelers heeft dat al gedaan. Ze hebben Cristiano Ronaldo binnengehaald, Karim Benzema, N’Golo Kanté ook, en Jordan Henderson.

“De grote vraag is welke strategie Saudi-­Arabië wil volgen, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Gaan ze bijvoorbeeld ook Hans Vanaken komen halen bij Club Brugge om bij een middenmoter in de competitie te spelen? Als ze echt de Premier League willen uitdagen om de beste competitie ter wereld te worden, zoals ze beweren, dan doe je dat niet door alleen wat sterren te verleiden. Dan heb je een paar honderd uitstekende spelers nodig, en dan kom je er ook niet met 2 miljard euro. De loonsom in de Premier League ligt op 4,5 miljard euro per jaar. Daar verdient iedere speler tonnen geld.”

Thomas Peeters: 'Voetbalspelers zijn niet vrij om van werkgever te veranderen, zij moeten vrijgekocht worden. Als arbeids­econoom kun je niet anders dan verbaasd zijn dat dit systeem ­bestaat.' Beeld rv

We moeten niet bang zijn dat de Saudi’s binnenkort het Europese voetbal gaan ontwrichten?

“Het is afwachten of ze erin zullen slagen om in te breken in de structuur van de sport, zoals ze dat in het golf hebben gedaan. Daar hebben de Saudi’s eerst een aantal spelers overtuigd om op hun tour te komen spelen en vervolgens een deal gesloten met de bestaande tours. Zoiets hebben ze ongetwijfeld ook in het voetbal voor ogen. De FIFA praat al geruime tijd over het uitbreiden van de wereldbeker voor clubs naar een competitie die meer richting Champions League zal opschuiven. Dan zou een ploeg als Al-Hilal effectief kunnen wed­ijveren met de grote Europese teams, ook al is het alleen in een groepsfase. Maar dan heb je wel een voet binnen.

“En wat als er een poging wordt gedaan om de Super League te herlanceren? Het is niet ondenkbaar dat de grote Europese clubs straks nog eens een soortgelijke best-ofcompetitie proberen op te richten, en dan een telefoontje plegen naar Al-Hilal. Anders dan bij de Champions League of de Europa League zit je in zo’n Super League niet met geografische beperkingen. Daar zou je perfect ieder jaar een Saudische club in kunnen opnemen. Waarom zouden ze het niet doen? Er zit genoeg geld achter.”

China heeft ook al eens geprobeerd om een hoofdrol te gaan spelen in het wereld­voetbal. Dat is niet gelukt.

“Zeg maar gerust: dat is faliekant mislukt. Daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen zaten veel financiers van het Chinese voetbal in het vastgoed, een sector die in een enorme crisis terechtkwam. Met alle gevolgen van dien voor de sponsors en club­eigenaars die daarin investeerden. Het is weinig waarschijnlijk dat de Saudi’s met hun olie­fondsen snel in geldnood zullen ver­keren.

“Uiteraard speelt covid ook een rol. Heel wat spelers hebben toen beseft: in China gaan spelen is net iets minder vrijblijvend dan in Miami gaan wonen, of zelfs in Saudi-­Arabië. Zeker voor moslimspelers is dat laatste helemaal niet zo onaantrekkelijk. De ­Chinese ervaring kan dus een reden zijn om tot voorzichtigheid te manen, maar ik zou op basis daarvan de poging van Saudi-­Arabië zeker niet afschrijven.”

Laten we even teruggaan naar de transfermarkt. Uw intussen overleden collega Stefan Kesenne noemde dat een misdadig circuit dat afgeschaft moet worden.

“En hij had gelijk. Wanneer u straks van werk wil veranderen, geeft u uw opzeg en bent u over drie maanden vertrokken. Ik hoop dat u nooit een contract hoeft te tekenen waarin een clausule staat dat een ander bedrijf 200 miljoen euro zal moeten betalen aan uw huidige werkgever voordat u van job mag wisselen. Voetbalspelers zijn niet vrij om van werkgever te veranderen, zij moeten vrijgekocht worden. Mensenhandel, inderdaad. Waarom zouden we zoiets willen toestaan? Als arbeids­econoom kun je niet anders dan verbaasd zijn dat dit systeem ­bestaat.”

Hoe is dat dan mogelijk?

“Er worden steeds twee argumenten gebruikt om het transfersysteem ethisch te verdedigen. Het eerste is dat de transfersom een vergoeding is voor de opleiding van de speler. Het tweede dat het een manier is voor kleine clubs om hun financiële achterstand op de grote clubs voor een stukje dicht te rijden, dankzij de winst die ze maken op de verkoop van hun spelers. Dan gaat het om clubs zoals Ajax of Club Brugge, die het ­behoorlijk kunnen doen in de Champions League, met dank aan het verkopen van hun beste spelers.

“Het vergoeden van de opleiding is een valide argument. Het is belangrijk dat je clubs beloont voor het ontdekken van spelers. Wanneer niemand het risico zou nemen om een 18-jarige op te stellen, lopen we namelijk talent mis. Alleen: als het echt om de vergoeding van de opleiding te doen is, vallen er wel andere systemen te bedenken. Want is een beloning van zoveel miljoenen evenredig aan de kost van de opleiding? Het is op deze manier een businessmodel geworden, aangezien het zo winstgevend is om spelers op te leiden en weer door te verkopen. Bovendien krijg je uitwassen: een aantal Belgische clubs, zoals Lommel SK, worden door grote buitenlandse clubs als Manchester City gebruikt als satelliet, precies om dit systeem helemaal uit te buiten.

“Dat je de kleinere clubs zogezegd een duw in de rug geeft, is een al even pervers systeem. Ze moeten in ruil wel hun beste spelers afgeven, dus de sportieve afstand ga je niet overbruggen. Uit ons recente onderzoek blijkt bovendien dat de clubs die het meest aan transfers verdienen, behoorlijk aan de top staan. In feite is het simpelweg een geldcarrousel. Want wie gaat er straks een smak geld krijgen voor Mbappé?”

PSG, niet direct de armste club van de hoop.

“Precies. De grootste bedragen gaan naar de grootste clubs, en de kleintjes krijgen af en toe wat toegestopt.”

Het transfersysteem gaat dus niet op de schop, want de belangen zijn te groot?

“Precies. Je moet weten hoe zo’n transfer boekhoudkundig wordt verwerkt. Een club schrijft het aankoopbedrag van een speler jaar na jaar af, voor de duur van zijn contract. Wanneer ze de speler doorverkoopt, wordt het ontvangen bedrag afgezet tegen de restwaarde in de boekhouding. Is dat bedrag positief, dan noteer je winst in de balans. Is het negatief, dan schrijf je verlies in.

“Ik heb dat onlangs met een aantal collega’s berekend. De clubs uit Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland en Schotland hebben samen in totaal voor 10 miljard euro aan zulke transferwaarden in hun balansen staan. Gemiddeld komt dat neer op 40 miljoen euro per club. Stel dat je het transfersysteem op de schop wil nemen, dan moeten al die waarden op nul worden gezet en moet de voetbalindustrie dat bedrag maar even doorslikken. Dat zien ze uiteraard absoluut niet zitten. Je moet weten: de totale voetbalindustrie is 20 miljard euro waard.”

En dus moeten we mensenhandel in het voetbal maar blijven tolereren?

“Er is een lichtpuntje. Er loopt momenteel een zaak bij het Europees Hof voor Justitie over het transfersyteem, naar aanleiding van een transfer van de Franse ex-international Lassana Diarra. Zijn ex-club, Spartak Moskou, heeft die transfer eigenlijk nooit goedgekeurd. Diarra is daarop door het TAS, het Arbitragehof voor Sport, veroordeeld tot het betalen van zijn eigen transferbedrag van 10 miljoen euro. Ondertussen is Diarra, met de hulp van de Belgische advocaat Jean-Louis Dupont trouwens, naar het Europees Hof gestapt en het zou dus weleens kunnen dat het transfer­systeem binnenkort toch niet meer zo vlot zal verlopen als ­vroeger.”

Wat mogen we daar precies van ­ver­wachten?

“Ik vermoed dat ze gaan vragen om een dringende regulering. Niet dat ze een streep zullen trekken door het hele transfersysteem, daarvoor zijn de belangen veel te groot. Maar stel dat het wel die richting zou uitgaan, dan ben ik er zeker van dat er op heel korte termijn een alternatief uitgedokterd zal worden. Als het moet, zullen ze het wel doen, hoor.”

Kunt u zelf nog genieten van het voetbal, zonder het een bijzonder cynisch spel te vinden, met alle kennis die u heeft?

“Ik hou nog steeds van voetbal, ja. Maar ik moet toegeven dat ik weleens de neiging heb om bepaalde voorspellingen te doen. Op basis van onze economische modellen kun je een behoorlijke inschatting maken van hoe een competitie zal aflopen. De loonsommen die een club uitgeeft zijn heel bepalend voor het verloop van een seizoen, net zoals de transfermarktwaarde van spelers. En ik kan niet ontkennen dat ik dan opgelucht ben wanneer die voorspellingen ook uitkomen.”

Zat u er vorig seizoen op?

(lacht) “Nee, ik had voorspeld dat Club Brugge kampioen zou worden. Maar ik ben een Antwerp-supporter, dus voor mij waren de afgelopen maanden hoe dan ook fantastisch.

“Helemaal te voorspellen valt het niet. Ondanks de macht van al dat geld draait Union nu al een paar seizoenen bovenaan mee. Ze waren zelfs bijna kampioen geweest. En dat zou je op basis van hun loonsommen en transfers absoluut niet verwacht hebben. Net zoals het economisch compleet onlogisch was dat Leicester City enkele jaren geleden kampioen in de Premier League werd. Maar dat Manchester City daar nu al jaren aan een stuk de bovenhand haalt, dat is dan weer perfect logisch.”