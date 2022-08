Na ‘het drama van Arnhem’ oogt Anderlecht nu wel strijdbaar

Precies 343 dagen na het debacle tegen Vitesse maakt Anderlecht opnieuw zijn opwachting in de Conference League. Het team lijkt beter gewapend dan toen. De groepsfase halen is een must.

Welkom in Tallinn, Royal Sporting Club Anderlecht, voor deel één van een nieuwe Europese campagne. Die moet langer duren dan vorig jaar. Veel spelers en supporters zullen de voorbije dagen ongetwijfeld eens hebben teruggedacht aan de nederlaag tegen Vitesse.

Geen Europese groepsfase, geen broodnodige inkomsten en een litteken voor de rest van de campagne 2021-2022. Dat Anderlecht het op die cruciale dag, 26 augustus 2021, liet afweten, bleef Vincent Kompany op persbabbels achtervolgen. Ook in de bestuurskamer hakte het mislopen van de poules van de Conference League er stevig in. Ze stapten het nieuwe seizoen in met het voornemen om dit keer wél de voorrondes te overleven.

Spitsenprobleem

Kompany en de zijnen hadden het dan wel laten afweten in de Conference League, er vielen destijds ook enkele excuses in te roepen. Anderlecht trok die zomer liefst tien nieuwe spelers aan, waarop het tijd kostte om de puzzelstukjes in elkaar te passen.

Vooral op de spitsenpositie was het een tijdlang zoeken. RSCA begon zijn Europese campagne met drie centrale verdedigers en Benito Raman als enige spits. De uitleenbeurt van Joshua Zirkzee werd pas enkele dagen voordien gefinaliseerd, de Nederlander maakte in Albanië zijn eerste minuten in een paars-wit shirt. Van Christian Kouamé was nog geen sprake. Hij zette enkele dagen voor het einde van de mercato zijn krabbel bij Anderlecht en raakte niet meer speelgerechtigd voor de terugmatch tegen Vitesse. Kompany toverde in de slotfase op Vitesse Isaac Kiese Thelin en Mohammed Dauda uit zijn hoed om de boel te redden. Beiden vertrokken nog diezelfde transferperiode.

Vincent Kompany troost Kristoffer Olsson na de uitschakeling tegen Vitesse. Beeld Photo News

Het is een scenario dat Anderlecht geen tweede keer wil meemaken. CEO Peter Verbeke en zijn scoutsingscel stelden de voorbije weken en maanden alles in het werk om paars-wit zo competitief mogelijk aan de start te krijgen. “De Conference League is ons hoofddoel dit seizoensbegin”, beaamde Lior Refaelov.

Makkelijke horde

Het grootste deel van de kern werd behouden en aangevuld met gerichte versterkingen. Akkoord, Zirkzee en Kouamé zijn er niet meer, maar vervangers Sebastiano Esposito en Fábio Silva arriveerden nog voor de competitiestart. Hun vroege aanwezigheid is onmiskenbaar een troef voor Anderlecht om veel strijdbaarder te zijn op het Europese toneel, als straks (in principe) Young Boys wacht.

Want het bescheiden Paide Linnameeskond mag echt geen probleem vormen. De club bestaat nog maar sinds 2004, heeft één Estse beker op het palmares en speelt in een stadion met een capaciteit van vijfhonderd personen. De Esten zullen hun ogen uitkijken in het Lotto Park, volgende week.

Anderlecht moet er de komende weken stáán, een off-day zoals tegen Cercle is uit den boze. “De manier waarop is nu even niet belangrijk. Enkel resultaten tellen”, zei Refaelov. “De groepsfase halen wordt van vitaal belang”, wist Wesley Hoedt.

De twee ervaren pionnen beseffen goed: de vier Conference League-matchen zullen de richting van het seizoen van Anderlecht opnieuw bepalen. Hoedt: “Er zijn geen excuses meer, we moeten ons kwalificeren.”

Paide Linnameeskond - Anderlecht om 18.45 uur