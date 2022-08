Na het bod van 15 miljoen euro: waarom Club Brugge droomt van ‘missing link’ Sander Berge

Club Brugge duwt door in het dossier van Sander Berge. De ex-Genkenaar staat bovenaan op het verlanglijstje van de Bruggelingen, alleen moet straks blijken of zijn komst effectief haalbaar is. Volgens Het Laatste Nieuws bood de landskampioen recent ongeveer 15 miljoen euro plus bonussen. Een astronomisch bedrag, ongezien in de Jupiler Pro League. Nog maar eens het bewijs dat Club Brugge met een andere snelheid handelt dan de meeste van de uitdagers. Vorig seizoen betaalde Brugge 9 miljoen euro voor Sowah en in 2016 spendeerde Anderlecht 10 miljoen euro aan Stanciu: dat zijn momenteel de twee duurste binnenkomende transfers in de Jupiler Pro League – de bizarre constructie tussen Standard en Inter voor Vanheusden weggedacht.

Sander Berge, de kampioenenmaker van KRC Genk, recordaankoop en paradepaardje van Sheffield United-eigenaar prins Abdullah. Straks op het middenveld met Nielsen en Vanaken in de Champions League? In Brugge droomt men hardop…

Sander Berge klinkt als muziek in de oren. Bij de achterban, in de bestuurskamer en bij de technische staf, die vanaf de eerste rij vaststelden dat Balanta, Vormer, Odoi en de weliswaar piepjonge Mbamba blauw-zwart niet naar een nóg hoger niveau zullen tillen. It’s all about the Champions League. En daarin zou Berge samen met controleur Nielsen en tweevoudig Gouden Schoen Vanaken op zijn zachtst gezegd niet misstaan.

Tussen de vraagsom en het aanbod gaapt echter nog steeds een kloof. Dergelijke dossiers nemen evenwel tijd in beslag, denk maar aan dat van Charles De Ketelaere. Hoeveel The Blades finaal van hun originele vraagprijs van 25 miljoen euro willen afdoen, zal uiteindelijk doorslaggevend zijn. Want Club duwt dan wel door, er zijn nog steeds grenzen. Blauw-zwart heeft zich de jongste jaren fel verrijkt, en heeft nog steeds de betrachting een gedegen transferbeleid te voeren.

Ekkelenkamp was een alternatief geweest. Een pak goedkoper, maar ook minder getalenteerd dan Berge. De Noor zelf lijkt op zich open te staan voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Pas begonnen aan zijn tweede seizoen in de Championship, is Berge gecharmeerd door het uitzicht op Champions League-voetbal. Hét uitstalraam om op termijn opnieuw de stap te zetten naar een topcompetitie. Dat zou ook nu kunnen, maar de middenvelder heeft geen zin in een nieuw rondje degradatievoetbal met een van de vele geïnteresseerde clubs uit de tweede kolom van de Premier League. Vanuit die buik van ’s werelds meest prestigieuze competitie liggen er wél concrete aanbiedingen op het bureau van Stephen Bettis, CEO bij Sheffield.

Berge hoopt in eerste instantie dat een hoger aangeschreven Premier League-club zich voor 1 september alsnog meldt. Pas wanneer dat niet gebeurt, is de kans reëel dat ook hij samen met zijn entourage bij Sheffield zal aankloppen om de overgang naar Club Brugge mogelijk te maken. De Noor wil het even aankijken.

Club ligt met andere woorden niet in poleposition voor Berge. En terwijl de heropstart van onze competitie de landskampioen leerde dat extra geweld op het middenveld een noodzaak is, schoot Berge in The Championship fel uit de startblokken. Met een doelpunt en een heel sterke prestatie tegen Milwall (2-0) zaterdag, wat de vraagprijs voor de Noor in ieder geval niet omlaag zal halen. Berge deed zijn naam van een van de beste spelers in The Championship dit weekend eer aan. En dat helpt Club niet.