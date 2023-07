Na het Amerikaanse luchtkasteel: KV Kortrijk gaat verder met zijn huidige eigenaar Tan

“Vincent Tan zal zijn engagement blijven opnemen”, klinkt het in een mededeling van KVK. “De voorbije seizoenen investeerde onze eigenaar al fors in sportieve dossiers en in de operationele werking van de club. Hij zal dat ook in de toekomst blijven doen, bijvoorbeeld bij de bouw van het nieuwe oefencomplex.”

Tan heeft KV Kortrijk sinds 2015 in handen. Het was al langer geweten dat de Maleisiër een overnemer zocht voor zijn Belgische club. Die leek er te komen met de Amerikaanse Kaminski Group, geleid door Maciek Kaminski.

Medio vorige maand communiceerde KV Kortrijk dat de overname rond was. De Amerikanen waren akkoord met een prijs van 15 miljoen euro, 10 miljoen meer dan Tan acht jaar geleden voor de club had betaald. De nieuwe eigenaars belegden zelfs een persconferentie, die anderhalve minuut duurde en waarop geen vragen mochten worden gesteld.

Het bleek een voorteken. Al snel volgden berichten dat betalingen uitbleven en uiteindelijk werd ook de deadline van 6 juli overschreden, waardoor de overname helemaal van de baan was. Een nieuwe koper wordt er momenteel niet gezocht.

Het wrange verhaal heeft wel een en ander in gang gezet in het Guldensporenstadion. CEO Matthias Leterme stapte op. Hij krijgt twee vervangers: Guillaume Nuytten is de nieuwe CEO non-sports, voormalig scoutingshoofd Pieter Eecloo is de nieuwe CEO sports.

“Het is goed dat er duidelijkheid is”, zegt Eecloo. “Met Edward Still stelden we een hoofdcoach aan in wie we 100 procent geloven. Door het goede beleid van de afgelopen seizoenen en transfers zoals die van Moffi en Watanabe hebben we slagkracht op de transfermarkt.”