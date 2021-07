Na Groenewegen wint ook Fabio Jakobsen in Ronde van Wallonië voor het eerst sinds horrocrash

Oorspronkelijk stond vandaag een heuveletappe tussen Verviers en Hervé gepland in de Ronde van Wallonië, maar die kon door het noodweer niet doorgaan. De vijfdaagse rittenkoers week daarom uit naar het Circuit van Zolder. Daar reed het peloton vandaag zo'n 30 rondjes rond de racebaan, goed voor 120 kilometer.

Uiteindelijk haalde Fabio Jakobsen het na een razendsnelle koers in de sprint van Fernando Gaviria (UAE) en eerste Belg Amaury Capiot (Arkéa-Samsic). Ook Piet Allegaert (4e, Cofidis) en Sébastien Grignard (9e, Lotto Soudal) eindigden in de top tien.

Voor de Nederlander is het zijn eerste zege na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen vorig jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jakobsen erg emotioneel reageerde op die triomf. “Dit betekent het einde van mijn revalidatie”, zegt hij in een eerste reactie in een filmpje van Deceuninck-Quick.Step. “Ik denk dat ik kan stellen dat ik terug ben, en ik kijk ernaar uit om meer ritten te winnen.”

Morgen staat de derde etappe in deze Ronde van Wallonië op het programma. Het wordt een rit over 179,9 kilometer tussen Plombières en Erezée.