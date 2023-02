Na geslaagd EK op de piste jaagt Kopecky nu op klassieke zege in het voorjaar

Net niet voor wereldkampioenen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt met een vierde plaats in de ploegkoers, op de slotdag van het EK baan. Toch blikt Kopecky terug op een geslaagd toernooi en kijkt ze vooruit naar het klassieke voorjaar. ‘Ik leg de lat opnieuw hoog. Al besef ik dat ik niet zomaar terug de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen zal winnen.’

Heb je je geamuseerd in Grenchen?

“Ja, toch wel. Die eerste internationale competitie van het jaar blijft altijd een beetje een vraagteken. Maar het was leuk en was goed. Mijn EK mag geslaagd worden genoemd. Superblij dat ik mijn titel in de afvalling kon verlengen. En ook die bronzen medaille in het omnium, een olympisch nummer, was heel mooi.”

Brons had zilver kunnen zijn daar, maar zeker geen goud.

“Klopt. Katie Archibald was echt outstanding, daar kon ik niets tegen beginnen. Zilver zat er zeker in. Maar dan had ik in de eerste plaats een betere scratch moeten rijden. En die puntenkoers, tja... Pikulik en ik eindigen met gelijke punten... Ik zal er wel ergens eentje hebben laten liggen dat ik had kunnen meesprokkelen. Toch was ik tevreden dat ik vanuit die elfde positie in de scratch nog naar het podium kon rijden.”

Wat is dat toch met die scratch?

“Moeilijk verhaal. Eerlijk gezegd: ik vind het echt geen leuk onderdeel. Verschrikkelijk zelfs. Heel warrig en chaotisch. Misschien omdat het resultaat er altijd wat tegenvalt dat ik er niet zo van hou. Die val op de Olympische Spelen in Tokyo heeft er natuurlijk ook geen goed aan gedaan. Het ergste is dat ik weet wat ik moet doen en ook de kwaliteiten heb om het te doen, maar het op de een of andere manier niet kan uitvoeren. Als het één keer in zijn plooi valt, zal ik voor mezelf de klik kunnen maken en is de trein vertrokken, denk ik. Tot dusver is dat nooit gelukt. Maar er komen nog omniums en scratch-races aan.”

In de ploegkoers lukte het net niet. Vooraf had je de medaillekansen al ingeschat als ‘niet evident’.

“Shari (Bossuyt, haar Madison-partner) brak eind december 2022 nog haar sleutelbeen bij een val op training. De revalidatietijd was kort, onderschat dat niet. Toch deed ze er alles aan om hier goed voor de dag te komen. Wat ook lukte, zo toonde haar zilveren medaille in de puntenkoers aan. We gaven het beste van onszelf en genoten vooral van dat speciale moment in de regenboogtrui. Die wereldtitel was voor ons al een hele grote boost richting Parijs 2024. Dit EK kon daar op zich niet zoveel aan veranderen. We scoorden een korfje punten met het oog op een vlekkeloze kwalificatie voor de Spelen. Dat is het belangrijkste.”

Dertien medailles sprokkelde je al op grote kampioenschappen. Gespreid over de verschillende sportdisciplines deden slechts drie Belgische atleten ooit beter becijferde Sporza: Kevin Borlée (atletiek, 18), Gella Vandecaveye (judo, 17) en collega-pistier en huidig co-bondscoach Kenny De Ketele (17). Fraai gezelschap.

“Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. Maar als je dat lijstje dan ziet verschijnen: mooi, ja.”

Post-corona was het elk WK en EK al raak.

“Ja, corona is goed geweest voor mij. (lacht) Ik mag er niet over klagen. In die periode heb ik heel belangrijke stappen gezet. Nu vallen die puzzelstukjes in elkaar. Los daarvan zou ik ook gewoon in de sterkste periode van mijn carrière moeten zijn aanbeland.”

Hoe overbrug je nu de periode tot je eerste wegkoers van het seizoen, de Omloop op 25 februari?

“Ik vlieg vanuit Zwitserland rechtstreeks voor een weekje door naar de teamstage van SD Worx in Calpe. Daarna komt het Vlaamse openingsweekend er heel snel aan. De Omloop wordt een eerste doel, ik hoop er meteen te staan.”

Ben je tevreden over je winter? Alles kunnen doen wat moest?

“Ja. Op basis van het gevoel dat ik overhoud aan dit EK kan ik alleen maar concluderen dat ik momenteel op schema zit. Het is de bevestiging van een prima winter, de trainingsarbeid loont. Hopelijk volstaat dat straks in het klassieke voorjaar. Maar het schenkt me alvast veel vertrouwen.”

Naar verluidt schrijf je je trainingsschema’s nu zelf?

“Klopt.”

Horen we hier een coach in spe?

“Ik ben daar wel mee bezig, ja. Evident is het zeker niet, maar ik heb er een goede balans in gevonden. Op dit moment ben ik niet klaar om samen te werken met een nieuwe coach (eind vorig jaar brak ze met haar vriend/trainer Kieran De Fauw, JDK) en is dit voorlopig de beste oplossing. Hier voel ik mij het best bij. Alles loopt heel goed dus denk ik dat het wel de juiste keuze is geweest. Ik deel mijn schema’s ook met SD Worx-ploegleidster Anna van der Breggen en Jan Vancompernolle, performance analyst van Cycling Vlaanderen. Aan andere inzichten en begeleiding zeker geen gebrek.”

Pak je alles mee van Omloop tot en met Parijs-Roubaix?

“Ik rijd op zich niet superveel wedstrijden. Na de Omloop en de Strade Bianche volgen twee à drie koersloze weken tot Gent-Wevelgem. In vergelijking met vorig jaar zijn de iets kleinere races, zoals de Exterioo Classic Brugge-De Panne en Nokere Koerse, van mijn programma geschrapt. Overal waar ik koers, probeer ik wel te scoren. Dat is de intentie.”

Waar leg je voor jezelf de lat na je superjaar 2022?

“Hoog, opnieuw. Ik besef wel dat ik niet zomaar terug de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen ga winnen. Ook al sta ik er misschien met dezelfde of zelfs een betere conditie aan de start: het is geen garantie op succes. Maar ik hoop deze lente toch minstens één klassieker mee te graaien. Als dat lukt, zal mijn voorjaar geslaagd zijn.”