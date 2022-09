‘Na een topprestatie is het vechten tegen decompressie’: waarom men bij Club Brugge niet onrustig wordt van de nederlaag tegen Standard

Geen excuses, maar ook geen onrust op Jan Breydel na de 3-0-nederlaag op Sclessin. Een accident de parcours dat men in Brugge kan plaatsen. En dat kan te wijten zijn aan decompressie na de zege in de Champions League.

Na de triomf in Portugal volgde voor Club Brugge de koude douche in Luik. Bij blauw-zwart benoemden ze het probleem na de wedstrijd. Carl Hoefkens zag dat “de recuperatie in de dagen na Porto” goed was. Hij was “ontgoocheld” en vond het “niveauverschil” met vorige week te groot. Er werd dus niet gekeken naar de eventuele fysieke ongemakken na drie wedstrijden in een week tijd. Club liet de voorbije seizoenen wel vaker punten liet liggen na een Europese wedstrijd. Zonder dat die cijfers dramatisch zijn.

Dat is het nu voor alle duidelijkheid evenmin. Er is in Brugge dan ook geen ongerustheid na de uitschuiver in Luik. Omdat men beseft dat er van het huidige type-elftal - we tellen de geblesseerden Mata, Lang en Rits niet mee - slechts een handvol spelers zijn die het gewend zijn om gemiddeld drie wedstrijden per week te spelen. Dat zijn Mignolet, Mechele, Odoi (in de Championship) en Vanaken. Onyedika deed het één seizoen bij Midjtylland.

Vijf van de elf die weten hoe ze zich keer op keer moeten opladen. Er is ook een wetenschappelijke uitleg voor wat Mignolet “een mentale kwestie” noemde. Een mental coach legt uit: “Na een topprestatie is het steeds vechten tegen decompressie. Het lichaam laat biochemisch los - wat normaal is. Maar als je daarna niet tijdig begint te re-activeren, zal het lichaam on the spot onvoldoende adrenaline en cortisol (een hormoon dat het lichaam aanmaakt, red.) produceren.”

Terug naar het veld, dan. Club speelt de laatste weken met acht nieuwe basisspelers in vergelijking met één jaar geleden. Dat er dan bij momenten automatismen ontbreken die invloed hebben op het resultaat, is niet geheel onlogisch.

Zeker niet als bepalende pionnen als Hans Vanaken hun allerbeste dag niet hebben.

Niet enkel Club

Het is bovendien opvallend dat de uittredende landskampioenen het ook elders in Europa moeilijk hebben.

Bayern München is dit seizoen niet langer een bulldozer. De Rekordmeister staat op een vijfde plaats. Net als AC Milan in Italië. Porto - tegenstander van Club in de Champions League - staat derde, Ajax en Manchester City tweede. Enkel PSG in Frankrijk en Real Madrid in Spanje staan wél aan de leiding. Kijken we verder dan zien we dat er in Italië bijvoorbeeld twee ploegen uit de top drie geen Europees voetbal spelen. In Engeland twee ploegen uit de top vijf, in Frankrijk en Spanje twee ploegen uit de top vier. Die parallel kan getrokken worden met de Jupiler Pro League.

Waar met Antwerp en Racing Genk twee teams in de top drie staan die niet actief zijn in Europa. Na Club vervolledigen OH Leuven en Standard de top vijf. Ook zij spelen geen Europees. Antonio Conte zei daar ooit over: “Ik heb gezien dat het moeilijker is om tegen ons te spelen als wij meer tijd hebben om ons voor te bereiden. Elke twee à drie dagen wedstrijden spelen is niet simpel.” Laat staan een paar weken op rij met de drukke kalender. De Italiaan weet waarover hij spreekt. Hij werd destijds kampioen met Juventus (2012) en later Chelsea (2016) in een jaar waar ze geen Europees voetbal hadden.

Simon Mignolet. Beeld Photo News

Tot slot is Antwerp aan een uitzonderlijke seizoensstart bezig. Wie er het klassement van de laatste vijf seizoenen bij pakt, zal zien dat Club Brugge na negen speeldagen telkens op kop stond. In die periode enkel in 2018 (RC Genk) en 2019 (Standard) gevolgd door een ploeg die ook Europees speelde. Met een puntenaantal dat (soms een pak) lager ligt dan het perfecte rapport van de Great Old. Maar Club is al die jaren de stabiele factor bovenin.

Tot aan het WK in november heeft blauw-zwart nog vier weken waarin het aan de slag moet in de Champions League. De tegenstanders na die wedstrijden zijn Westerlo, Anderlecht, Oostende en AA Gent. Bij Club hopen ze om in die tijd wat (ervaren) spelers te recupereren. En om de decompressie tegen te gaan.