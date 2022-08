Na een tegenvallend seizoen tekent Jens Petter Hauge bij AA Gent

Twee jaar geleden leek het erop dat Hauge zou overstappen naar onze competitie. Na een topseizoen bij Bodø/Glimt leek Hauge te tekenen bij Cercle Brugge, maar op advies van Erling wees hij het bod alsnog af.

Drie maanden later speelde Hauge zich in de kijker van AC Milan met een knalprestatie in San Siro. Hij deed de Rossoneri wankelen in de derde voorronde van de Europa League – het werd 3-2. Een week later legde Milan 4,8 miljoen euro op tafel voor het Noorse talent.

Een droom werd werkelijkheid. Hij kwam er terecht in een kleedkamer met spelers als Gianluigi Donnarumma en Zlatan Ibrahimovic, met wie hij een hechte band opbouwde. Hauge toonde er zijn klasse: sterk op de korte ruimte en met een snedige dribbel. Qua type leunt hij aan bij Tarik Tissoudali. Echt doorbreken lukte niet, de concurrentie van Ante Rebic en Rafael Leão was te groot.

Toen kreeg Eintracht Frankfurt hem in het vizier. De Duitsers betaalden 2 miljoen euro om hem één seizoen te huren. Hauge begon er sterk, maar viel dan terug. Na 37 matchen oogden zijn statistieken mager: drie goals en twee assists. Wel mocht hij de Europa League op zijn palmares schrijven. Ondanks een verplicht gelichte aankoopoptie van 10 miljoen zou hij dit seizoen in Frankfurt niet meer dan een bijrol vervullen.

Enkele clubs, waaronder zoals Anderlecht toonden interesse in hem. Maar de blonde Noor stapte gisteren de perszaal van de Ghelamco Arena binnen. “Of ik met Haaland ook over deze transfer heb gesproken? Nog niet, maar dat zal snel gebeuren. Dit voelt als een perfect match. Ik wil hier aan de top meedraaien.”