Na één minuut en twaalf seconden was de hoop al weg: Club Brugge uitgeschakeld in Europa

Het slechte nieuws: Club Brugge is Europees uitgeschakeld en kreeg twintig doelpunten binnen, waarvan vier in Parijs. Het goede nieuws: het is 40 miljoen euro rijker en kan zich na Nieuwjaar concentreren op één wedstrijd per week in de Belgische competitie, waarin het momenteel geen overschot heeft.

Coach Philippe Clement sprak vooraf over een derde stunt en dan hadden ze nog kans op Europees overwinteren. Zou hij dat zelf hebben geloofd, die derde stunt? Die impliceert twee eerdere stunts. Bij uitbreiding, geloven ze in Brugge echt dat ze in die eerste twee wedstrijden hebben gestunt met dat gelijkspel thuis tegen PSG (1-1) en die winst twee weken later in en tegen Leipzig (1-2)?

De vier daaropvolgende wedstrijden hebben context gegeven aan die twee ‘stunts’. Eerst kreeg Club een 9-2 om de oren in de dubbele confrontatie met Manchester City en vervolgens ging het in een alles-of-nietswedstrijd beschamend thuis onderuit tegen een zwaar gehandicapt RB Leipzig, een middenmoter in de Bundesliga (0-5 zowaar). De derde stunt was gekend: beter doen dan Leipzig in de laatste groepswedstrijd.

Concreet: als Leipzig zou winnen, was Club kansloos. In het andere geval moest het gelijkspelen (bij verlies van Leipzig) of winnen (bij gelijkspel van Leipzig) in het Parc des Princes tegen FC Qatar. Niet onmogelijk, maar toch bijna: dit seizoen kon alleen Nice iets komen rapen in Parijs. Die wedstrijd eindigde toen op 0-0.

Foutje Mignolet

PSG moest het gisteren stellen zonder megaster Neymar. Met Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Kylian Mbappé, Angel Di María en Marco Verratti in het aanvallende compartiment en ’s werelds beste doelman Gianluigi Donnarumma als sluitstuk stond genoeg talent tussen de lijnen om het Club lastig te maken.

Dat bleek in de tweede aanval van de wedstrijd. Na één minuut en twaalf seconden sloeg Simon Mignolet een bal verkeerd weg. Die belandde in de voeten van Mbappé en die aarzelde geen moment. Weeral een foutje van de Brugse doelman, dat wordt toch stilaan een dingetje en doet denken aan zijn donkere Liverpool-periode toen twijfel hem verteerde.

In minuut zeven stond het al 2-0 omdat Jack Hendry een man liet weglopen in zijn rug. Die man was Mbappé, hij weer, en jawel, een volley op een gemeten voorzetje en Mignolet mocht zich omdraaien. Tussendoor ging het spel op en neer. Ook Club, met de zeventienjarige Cisse Sandra in de basiself, geraakte heel af en toe over de middellijn. Meer zelfs, het haalde geregeld de overkant waar het een beetje gevaarlijk kon zijn, net genoeg om de Parijzenaars op hun hoede te laten zijn.

Lionel Messi komt meevieren met zijn ploegmaats. Beeld AFP

Zoals bekend speelt sinds de zomer ene Lionel Messi in Parijs, nadat hij door het amechtige FC Barcelona werd weggestuurd wegens te zwaar wegend aan de uitgavenzijde. Die Messi heeft al een interview gegeven dat Barcelona zijn thuis is en dat hij er ooit zal terugkeren, maar voorlopig trekt hij voetbalschoenen aan voor de Parijzenaars. Tot dusver met niet al te veel succes, toch niet in de Franse competitie waarin hij nog maar één keer scoorde.

In de Champions League was hij iets beter op schot en met de rust in zicht ging hij op wandel. Met twee vrijstaande aanvallers in zijn ooghoeken dribbelde hij zich voorbij een Brugse verdediger en legde de bal netjes in het zijnet, voor hem aan de goede kant dan wel. Zijn vierde doelpunt in de groepsfase. De 3-0 bij de rust was niet eens een zwaar verdict.

Hoog druk zetten

Inmiddels had Leipzig de score geopend tegen Manchester City en gingen ze daar rusten met een 1-0-stand. De wedstrijd in Parijs had met deze ontwikkeling niets meer om het lijf. De Parijse sterren kwamen uit de catacomben om een tweede helft wandelvoetbal af te werken.

Daar wilde Club niet in meegaan. Ze bleven hun best doen, probeerden hoog druk te zetten, liepen dat het een lust was en bij momenten hadden ze zelfs het betere van het spel. Of dat nu het eerreddende doelpuntje van Mats Rits wettigde is een discussie waard, maar de goal kwam er na een goede actie van Noa Lang, die zich in de kijker speelde.

Inmiddels was de enige Bundesliga-ploeg uit het vroegere Oost-Duitsland zowaar op 2-0 gekomen en was de zaak helemaal beklonken, tenzij zich alsnog een dubbele remontada zou voltrekken. Die kwam er niet, integendeel. Messi ging nog eens wandelen, liep daarbij tegen het been van Ignace Van der Brempt en zette dan maar zelf de strafschop om (4-1).

Club dacht daarna aan wisselen en energie sparen voor de zondagwedstrijd thuis tegen Zulte Waregem. Noah Mbamba kwam in de plaats van kilometervreter Eder Balanta en Ruud Vormer kwam Rits vervangen net na zijn doelpunt. De wedstrijd bloedde dood.

Na een mooie start waarop iedereen zich heeft verkeken – vriend, vijand en neutrale waarnemers – is het razend ambitieuze Club Brugge kansloos uitgeschakeld voor Europees voetbal. Overwinteren in het kampioenenbal is tot op vandaag alleen Anderlecht in 2001 en Gent in 2016 gegund. Club kwam ook deze keer, in een heel moeilijke groep, niet in de buurt. Toen het erop aankwam om een ticket voor het vangnet van de Europa League af te dwingen tegen Leipzig ging het compleet onderuit. Dit Club Brugge is nog lang niet het Ajax van België. Zijn corebusiness blijft vooralsnog de Jupiler Pro League.