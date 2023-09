Na een klimaatprotest, wat fruit en zes matchpunten staat Gauff in de finale van de US Open

Het is de zomer van Coco Gauff, die de laatste weken onverslaanbaar is op hardcourt. Het voormalige wonderkind, dat in de VS met haar 19 jaar nog altijd geen alcoholisch drankje mag bestellen, treedt zaterdag in de voetsporen van haar idool Serena Williams, in 2019 de laatste Amerikaanse finaliste. Wint ze ook van Aryna Sabalenka, dan kroont ze zich tot opvolger van Sloane Stephens, in 2017 de laatste winnares van eigen bodem.

“Het werk is nog niet gedaan”, zei Gauff na de halve finale tegen Karolina Muchova (6-4 en 7-5). Vastberaden, met een missie, staat ze de laatste weken op de baan. Ze won toernooien in Washington en Cincinnati, maar het mooiste moet nog komen. “Blijf me steunen”, richtte ze zich tot het publiek in het Arthur Ashe Stadium.

In de aanloop naar de finale was Gauff niet altijd in beste doen. Vooral in de eerste, derde en vierde ronde moest ze in driesetters flink aan de bak. Haar nieuwe coach Brad Gilbert, met wie ze na Wimbledon in zee ging, had haar ingeprent dat ook moeizame partijen met de juiste wilskracht te winnen zijn. In New York kwam het van pas.

Vreemd voorgevoel

Tegen Muchova leek Gauff aanvankelijk een makkelijke avond te hebben. De Amerikaanse pakte al snel twee servicegames van de Tsjechische, bij wie vrijwel alles mislukte. Maar even makkelijk leverde Gauff haar twee zuurverdiende breaks weer in, waarna ze uiteindelijk alsnog aan het langste eind trok: 6-4.

Gauff en Muchova moesten daarna geduld hebben. Na een game in de tweede set maakte een kwartet klimaatactivisten hoog op de tribune hun aanwezigheid schreeuwend kenbaar. Een van de demonstranten lijmde zijn blote voeten vast aan het beton. Het duurde 49 minuten voor de partij kon worden hervat.

In de ochtend had Gauff een vreemd voorgevoel gehad, verklaarde ze later. “Ik dacht dat de finale onderbroken zou worden door klimaatactivisten”, sprak de Amerikaanse. Het gebeurde dus een ronde eerder. Gauff benaderde het lange wachten naar eigen zeggen als een regenpauze. In de catacomben werd ze scherp gehouden door haar fysieke trainer. Er was tijd voor wat fruit uit het plastic bakje dat ze naar elke partij meeneemt.

Klimaatactivisten verstoren de match gedurende 49 minuten. Beeld ANP / EPA

Een hoogtepunt was de laatste game van de tweede set, waarin het eerder relatief tamme publiek de stembanden kon testen. “Blijf vechten”, sprak Gilbert haar toe vanuit het coachingsvak, waarna Gauff via een duizelingwekkend punt met lobs, dropshots en uiterste reddingen haar zesde matchpunt verdiende en dat even later verzilverde: 7-5.

Te vroeg gejuicht

In de finale speelt Gauff tegen de Wit-Russische Sabalenka, die in New York als een stoomwals door het toernooi dendert en maandag de koppositie van de WTA-ranglijst overneemt van Iga Swiatek. Tot aan haar halve finale tegen Madison Keys (0-6, 7-6 en 7-6) stond de winnares van de Australian Open slechts zes uur op de baan en had ze nog geen set verloren.

Maar door Keys werd ze zwaar op de proef gesteld. Het had niet veel gescheeld of de US Open had een Amerikaanse finale gekregen. Keys pakte als eerste een set van Sabalenka, en hoe: 6-0. Het krachtmens uit Wit-Rusland ontwaakte, maar had alsnog twee tiebreaks nodig om de partij te winnen. “Ik weet zelf ook niet hoe ik dit gedaan heb”, zei Sabalenka, die bij 7-3 in de beslissende tiebreak de buit binnen dacht te hebben. Even was ze vergeten dat in de derde set tien punten nodig waren.

De 1,82 meter lange Sabalenka is bezig aan het beste seizoen uit haar loopbaan. De afgelopen twee jaar bleef ze telkens steken in de halve finale van de US Open, zoals ze voorheen vaker het laatste zetje niet kon geven.

Begin vorig jaar bereikte Sabalenka een dieptepunt toen haar opslag ernstig begon te haperen. In 2022 sloeg ze liefst 428 dubbele fouten. Bij een toernooi in Adelaide greep ze uit wanhoop naar een onderhandse opslag. Gefrustreerd stond ze huilend op de baan.

De Wit-Russische klopte op zoek naar antwoorden aan bij een biomechanicus, die haar hielp bij het repareren van haar opslag. Ook nam Sabalenka een opmerkelijke beslissing: ze brak met de psycholoog met wie ze samenwerkte en besloot haar mentale problemen op eigen houtje aan te pakken.

Sabalenka zal het Amerikaanse publiek in de finale tegen zich hebben. Dat het een behoorlijk nadeel kan zijn, merkte Muchova. Na haar gemiste eerste opslagen klonk geregeld applaus. De Tsjechische bleef koel, maar moest niettemin toekijken hoe Gauff zich plaatste voor de finale. “Als kind heb ik zo vaak naar dit toernooi gekeken”, sprak de Amerikaanse nummer zes van de wereld. “Dit betekent heel veel voor me.”