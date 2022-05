Na Duitsland denkt Witsel nog niet aan uitbollen in België

“Ik zal hier volgend seizoen niet meer zijn.” Met die woorden nam Axel Witsel (33) afgelopen weekend afscheid van Borussia Dortmund. Na vier seizoenen is hij einde contract bij de Duitsers.

“De club heeft een keuze gemaakt”, zei de Rode Duivel daar vorige maand over in een interview met Sudpresse. “Er is geen voorstel gekomen. Maar we hadden een goed gesprek. Ze waren eerlijk en correct. Dat is het voetbal, dat is het leven.”

Vlak voor het EK twee jaar geleden werd hij getroffen door een zware achillespeesblessure. Hij keerde terug door hard te trainen en een doorgedreven werkethiek.

Bij Dortmund verloor hij echter gaandeweg zijn basisplaats en werd hij af en toe als centrale verdediger uitgespeeld. “Als dépanneur, ik ben niet van plan om een rijtje te zakken.” Witsel droeg ook een aantal keren de aanvoerdersband, een teken van respect.

Interesse van Juventus

De vraag is: wat nu? “Er zitten nog drie mooie jaren in mij”, zei Witsel. “Misschien vier als het hoofd en het lichaam meewillen. Ik ben nog steeds hongerig zoals een twintigjarige. Ik wil genieten van elk moment.” Om er dan aan toe te voegen: “Ik heb nog de fysieke en mentale kracht om mee te kunnen bij een grote club in een Europese topcompetitie.”

Zijn naam werd in het verleden in verband gebracht met Juventus. In november vorig jaar sierde Witsel zelfs de cover van La Gazzetta dello Sport. In 2016 sprong een deal op het laatste moment af. Alleen haalde Juventus afgelopen winter Denis Zakaria, een 25-jarige Zwitser, weg bij Borussia Mönchengladbach.

AS Roma, waar José Mourinho de coach is, kan ook een optie zijn. Er is een link met de Portugese makelaar Jorge Mendes en Mourinho had Witsel al op de radar staan toen hij aan de slag was bij Chelsea en Manchester United. AC Milan heeft dan weer een partnerschap met Roc Nation. De Amerikaanse marketinggigant behartigt de commerciële belangen van Witsel.

Niet naar VS

Het is de bedoeling van Witsel om zich de komende jaren ergens te settelen en niet te jobhoppen in de herfst van zijn carrière. “Ik hoop op het juiste project. Na mijn periodes in Rusland en China hebben de vier jaren bij Dortmund me deugd gedaan, vooral op het familiale vlak.”

Een overstap naar de Major League Soccer in de Verenigde Staten lijkt dan ook iets verder weg. Daar zijn de afstanden tussen de steden groot, lopen de vlieguren snel op en is Witsel opnieuw duizenden kilometers van zijn familie verwijderd. Bovendien heeft hij stevige looneisen. Bij FC Los Angeles paste hij om die reden niet in de plannen.

Eén ding is zeker: naar België keert Witsel in eerste instantie niet terug. Hetzij om aan te sluiten bij de Rode Duivels in het basiskamp in Tubeke. Aan stoppen als international denkt hij nog niet. Hij wil het middenveld leiden op het WK in Qatar én deel uitmaken van de nationale ploeg op het EK in Duitsland over twee jaar. Aan Sudpresse: “Misschien niet om elke match op het veld te staan, maar wel om een belangrijke rol te spelen.”