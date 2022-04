Na drie races zijn Ferrari en tv-kijkers grote winnaars

Eindelijk kunnen de Ferrari-tifosi dit jaar weer meebrullen met het Italiaanse volkslied na races, na twee lange seizoenen zonder zege. De iconische renstal heeft na jaren van ploeteren een kampioenswaardige auto gebouwd. Ferrari won direct de openingsrace in Bahrein, vocht in Saudi-Arabië tot de laatste ronde om de zege en domineerde zondag in Australië.

De Italianen hebben vol ingezet op de grote autowijzigingen van dit jaar. De rode auto, die opvallend breed is, oogt sinds de eerste testmeters stabiel en snel. De motor is betrouwbaar en krachtig. Met Charles Leclerc beschikt het team over een uitzonderlijke coureur die weet hoe te domineren in zo’n auto; in Australië leidde hij alle ronden en zijn voorsprong in de WK-stand bedraagt al 34 punten.

De eerste titel sinds 2008 lonkt voor het succesvolste formule 1-team (239 zeges sinds 1950). Tegelijk zit de sof uit 2018 nog vers in het geheugen. In dat seizoen begon Ferrari eveneens sterk. Het ging alsnog mis, omdat het team er niet in slaagde de auto gedurende het seizoen voldoende te verbeteren.

Volgens teambaas Mattia Binotto heeft Ferrari geleerd van dat jaar en is zijn renstal veel beter voorbereid op die ontwikkelingswedloop. Sowieso oogt het onder de kalme Binotto, die de renstal sinds 2019 onder zijn hoede heeft, een stuk minder grillig bij Ferrari dan voorheen. Terwijl de kritische Italiaanse pers hem de afgelopen jaren zo’n beetje wekelijks onder vuur nam, liet hij zijn team stoïcijns bouwen aan een nieuwe auto en motor. Als crisismanager slaagde Binotto met verve. Dit jaar mag hij laten zien ook in succestijden de juiste kapitein te zijn.

Vaker inhalen

Om de race in Saudi-Arabië te winnen moest Max Verstappen vol op zijn rem trappen om raceleider Charles Leclerc vooral niet in te halen. Als hij Leclerc te vroeg in de ronde zou inhalen, kon de Monegask hem op het daaropvolgende rechte stuk namelijk makkelijk weer passeren dankzij de extra topsnelheid die hij kreeg via inhaalkunstgreep DRS. Andersom deed Leclerc er alles aan zich juist wel te laten inhalen op een voor hem gunstige plek.

Het spelletje blufpoker tussen de leeftijdsgenoten (24) is nooit eerder vertoond en hintte er vooral op dat de nieuwe autoregels lijken te werken.

De race in Jaddah zag 31 positiewissels tussen de coureurs, met dank aan de aerodynamische ingrepen. Beeld Photo News

Sinds dit seizoen werken de bolides op een compleet nieuw aerodynamisch principe, waarbij niet langer de lucht die over de auto stroomt bepalend is voor zaken als grip. In plaats daarvan zijn de luchtstromen onder de auto cruciaal geworden. Daardoor zijn de auto’s minder kwetsbaar voor verstoorde luchtstromen, bijvoorbeeld vlak achter een andere auto. Zo moeten de auto’s elkaar makkelijker kunnen volgen.

In Bahrein, Saudi-Arabië en Australië lukte het coureurs om op centimeters van elkaar te rijden zonder plots veel grip en snelheid te verliezen door verstoorde lucht. Met als gevolg boeiende gevochten, zo toonden Verstappen en Leclerc.

Er werden ook meer inhaalacties geteld. Volgens racestatistiekplatform Forix telde de GP in Bahrein vorig jaar 40 positiewisselingen. In 2022 waren dat er 55. In Saudi-Arabië ging het aantal positiewissels omhoog van 20 naar 31. Op het Albert Park-circuit in Melbourne, berucht om zijn saaie races door het gebrek aan inhaalplekken, finishten zondag liefst drie keer coureurs meer dan vier posities boven hun startplek.

Stuiterend Mercedes

Het was een verkapte waarschuwing aan het adres van Max Verstappen, een paar maanden nadat Lewis Hamilton op dramatische wijze zijn achtste wereldtitel misliep. “Voor iedereen die dacht dat ik op mijn best was: wacht maar tot je me dit jaar ziet”, zei hij bij de presentatie van zijn nieuwe auto. Juist die bolide maakt Hamilton tot nu toe een figurant.

Voor de laatste testweek in Bahrein verraste de renstal met de introductie van een extreem slanke bolide. Direct ontdekte het team tal van problemen in dat ontwerp, die niet in de windtunnel of simulaties waren gezien.

Sir Lewis Hamilton. Beeld Photo News

Grootste euvel bleek het ‘stuiteren’, veroorzaakt door het nieuwe aerodynamische principe. De lucht die onder de auto doorstroomt, zuigt de bolide naar het asfalt. Bij hoge snelheden is dat effect het sterkst. Bij de Mercedes wordt dat vacuüm af en toe even doorbroken. Daardoor schiet de auto omhoog, om vervolgens weer naar de grond getrokken te worden.

Het fenomeen is door de Britten bestempeld als porpoising, refererend aan het zwemmen van bruinvissen. Het maakt de auto lastig te besturen en oncomfortabel. In eerdere jaren kon Mercedes dergelijke ontwerpfouten wegmoffelen door de superieure motor iets verder open te draaien.

Die luxe is verdwenen; Red Bull en Ferrari beschikken inmiddels over een op zijn minst gelijkwaardige krachtbron. Die teams bleken in de eerste races aanzienlijk sneller. Dat Mercedes niet al kansloos is in zowel het team- als coureurkampioenschap dankt het team vooral aan uitvalbeurten van Ferrari- en Red Bull-coureurs.

Mercedes-coureur George Russell poogde wel positief te blijven. Als er een remedie wordt gevonden voor het gehobbel zijn direct 99 procent van de problemen opgelost, zei hij. Het is de vraag of het dan al niet te laat is.