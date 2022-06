Na dolle rit speelt 3x3-prof Thibaut Vervoort voor zijn fans in Antwerpen: ‘De droom is een medaille’

Hij heeft er zin in, benadrukt Thibaut Vervoort (24). Antwerpen is zijn stad. Elk gezicht op de tribune zal hij herkennen. Helemaal anders dan in Tokio, waar hij samen met de andere Lions als volstrekt onbekende aan de Olympische Spelen zonder publiek begon. Zonder uitgesproken ambities ook. “We wisten dat we van elk team konden winnen maar ook verliezen. Wij zijn naar Tokio gegaan met het idee: we gaan alles geven. Niemand dacht aan een podiumplek.”

Veel scheelde het niet. De Belgen grepen net naast het brons. “Als ik daaraan denk, steekt het nog altijd. Maar nu probeer ik het totaalplaatje te zien. We zijn pioniers voor het 3x3 in België, we deden die sport boomen. Ik ben ook nog jong. Voor die medaille kan ik in Parijs nog gaan.”

Wachten op uitspraak

Lang duurde de pret na Tokio niet. De Lions waren nog maar twee weken terug in België of ze werden al van sportfraude beschuldigd. Mogelijk hadden ze op oneerlijke wijze punten geraapt voor hun olympische kwalificatie. Een uitspraak in die zaak laat op zich wachten. “Het was een goede les”, zegt Vervoort, die pas later in het project instapte. “De ene dag sta je aan de top en ben je de held, de dag erop is het allemaal niets meer waard. Zo snel kan het gaan. Dat leert je wel om de voetjes op de grond te houden en te focussen op wat belangrijk is.”

De affaire bleef niet zonder gevolgen, vertelt hij. Potentiële partnerschappen gingen in rook op. De financiële stroomversnelling kwam er niet. Hun reputatie kreeg een knauw. “Ik heb zelf snel afstand genomen van die zaak, maar zoiets maakt veel kapot. Ik word er geregeld op aangesproken: ‘Ah ja, 3x3, is dat niet dat fraudeverhaal?’ Ik antwoord dan dat we vierde waren op de Spelen of maak er grapjes over. Eigenlijk houdt het me totaal niet bezig.”

De tribunes op de Groenplaats bieden plaats aan 1.800 toeschouwers. Beeld Klaas De Scheirder

Een maand na de Spelen draaide het EK 3x3 in Parijs uit op een ontgoocheling. De Belgian Lions gingen er al in de eerste ronde uit: één keer winnen, één keer verliezen en het was gedaan. Net daarom is Vervoort nu voor grootspraak beducht. “We nemen het fase per fase. In de poulefase is het doel om in de top twee te eindigen, met de VS en Oostenrijk als voornaamste concurrenten. Als dat lukt, dan is het wedstrijd na wedstrijd. De droom is natuurlijk een medaille, en dromen moet je altijd najagen. Maar dan mag je geen foutjes maken want het zal op de details aankomen.”

Leuke bijnaam

In Tokio was Vervoort (1,95 meter) een sensatie. Hij hoorde bij de top drie van de topscorers. De ex-prof van Antwerp Giants en Leuven Bears hield er een nieuwe bijnaam aan over: Must See TV. Vrij vertaald: moet je gezien hebben. Vervoort grijnst: “Dat is het troetelnaampje dat het meest bleef plakken. De commentator was enthousiast over mijn spel en vond het leuk dat TV mijn initialen zijn.”

Daar bleef het niet bij. Vervoort werd op het 3x3-circuit uitgeroepen tot rookie van het jaar en omschreven als the next big thing. “Ik maak nu op heel kleine schaal mee wat mannen zoals Kyrie Irving (NBA-speler bij Brooklyn en international, VH) meemaken. Als buitenstaander denk je: wauw, de spotlights. Tot je zelf in de belangstelling staat. Maar eigenlijk verandert dat niets. Het is niet alsof ik nu meer shots mag nemen of zo. En ik wil nog altijd even graag winnen.”

Wel veranderde zijn statuut. Vervoort kreeg net als Raf Bogaerts, die de selectie verrassend niet haalde, een profcontract bij Sport Vlaanderen. Hij stopte als voltijds planningsverantwoordelijke bij het Antwerpse havenbedrijf Talenco om zich helemaal op het 3x3 te kunnen toeleggen. “Vroeger kwam mijn werk op één en mijn sport op twee, nu is dat omgekeerd. Dat maakte dat ik alle puzzelstukjes toch even opnieuw moest leggen, want ik zit nu veel meer in het buitenland voor allerlei toernooien. Ook voor mijn vriendin was dat wennen.”

Esmee Meyer is haar naam. Zij zal ‘Must See TV’ aanmoedigen op de Groenplaats tussen alle andere Belgen. De tribunes op de Groenplaats bieden plaats aan 1.800 supporters. Wie zijn zitje voor de Belgen niet tijdig reserveerde, kan ze ook aanmoedigen vanaf de Grote Markt, waar een trainingsveld, een kleinere tribune en een reuzenscherm staan opgesteld. Antwerpen voorzag een budget van 1,8 miljoen euro als gaststad.

De tijd dat de Lions onopgemerkt konden spelen is voorbij. “Ja, maar als je succesvol wilt zijn, dan horen druk en verwachtingen erbij. Iedereen die me na aan het hart ligt zal er tijdens het WK bij zijn, dus je wilt het goed doen. Anderzijds supporteren ze al voor mij sinds ik een mannetje van zeven ben.”