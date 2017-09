Na Deadline Day: dit zijn de tien duurste voetbaltransfers van deze zomer

Geld was deze zomer alweer geen probleem voor het kruim van de Europese voetbalclubs. De miljoenen vlogen in het rond, met als absolute uitschieter de transfer van Neymar, van Barcelona naar PSG, voor liefst 222 miljoen euro. Tijd voor een overzicht.

1. Neymar (Barcelona naar PSG): 222 miljoen euro Was tot vorige zomer 100 miljoen euro een waanzinnig bedrag voor een speler, dan heeft PSG die lat nog een pak hoger gelegd. De Braziliaan Neymar is met een straat voorsprong de duurste speler aller tijden. Hij werd als een god onthaald in Parijs: op dag één werd al voor 1,5 miljoen euro aan truitjes van hem verkocht.

2. Ousmane Dembélé (Dortmund naar Barcelona): 105 miljoen euro Na het vertrek van superster Neymar moest Barcelona wel reageren. Andere clubs wisten natuurlijk ook dat de Catalanen op een enorme berg geld zaten en dreven de prijs voor hun spelers op. Zo kan het dat een Franse winger van 20 jaar die nog veel te bewijzen heeft, plots meer dan 100 miljoen kost. Bij zijn voorstelling ging het er net iets minder feestelijk aan toe dan bij die van Neymar. € 105 Miljoen 😅🙈 pic.twitter.com/XKkPgMQc4C — Play Sports(@ playsports) 28/08/17 02:00

3. Romelu Lukaku (Everton naar Manchester United): 84,70 miljoen euro Nadat hij lange tijd voor de tweede keer op weg leek naar jeugdliefde Chelsea, belandde de Rode Duivel uiteindelijk in Manchester. Coach José Mourinho gelooft nu wel volop in Lukaku, en die bedankte meteen voor het vertrouwen, met vier goals in zijn drie eerste officiële wedstrijden.

4. Alvaro Morata (Real Madrid naar Chelsea): 62 miljoen euro Nadat het naast Lukaku greep, moest Chelsea op zoek naar een andere spits. Dat werd deze Spanjaard, die in zijn eerste wedstrijd meteen scoorde en Rode Duivel Michy Batshuayi op de bank houdt. ©Photo News

5. Benjamin Mendy (Monaco naar Manchester City): 57,50 miljoen euro Aanvallend heeft de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany meer dan voldoende talent, maar in de verdediging liep het vorig seizoen heel vaak fout. Daarom werd heel veel geld betaald voor deze linksachter, die vorig seizoen met Monaco indruk maakte in de Champions League.

6. Alexandre Lacazette (Lyon naar Arsenal): 53 miljoen euro Arsenal besliste de portefeuille boven te halen voor deze Franse spits, meteen de duurste speler in de clubgeschiedenis. Hij scoorde bij zijn debuut, maar na twee pijnlijke nederlagen is het al crisis bij de Londense club. ©Getty Images

7. Kyle Walker (Tottenham naar Manchester City): 51 miljoen euro Nadat City Benjamin Mendy haalde voor de linkerflank (zie 5), kon de rechterflank niet onderdoen. Voor die positie werd deze Brit gekocht, die Londen verliet om prijzen te pakken.

8. Bernardo Silva (Monaco naar Manchester City): 50 miljoen euro Pep Guardiola kon al moeilijk kiezen wie hij in het aanvallende compartiment posteert bij Manchester City, maar toch kwam er nog een aanvallende middenvelder bij. Ook deze Portugees verzilverde zijn uitstekende seizoen bij Monaco. ©REUTERS

9. Gylfi Sigurdsson (Swansea naar Everton): 49,40 miljoen euro Deze IJslander verlaat voor de tweede keer Swansea om een stap hogerop te zetten. De vorige keer, bij Tottenham, werd dat geen succes, maar dat belette Everton niet om een pak geld voor hem neer te tellen.

10. Leonardo Bonucci (Juventus naar AC Milaan): 42 miljoen euro Spraakmakende transfer in de Serie A: de sterkhouder in de defensie van Juventus besliste na een conflict met de trainer naar een rivaal over te stappen. Het illustreert de koopwoede bij AC Milaan, dat meer dan tien nieuwe spelers binnenhaalde. ©Getty Images