Na de Ronde mist Vanmarcke ook Roubaix vanwege longproblemen

“Als je mij ziet wandelen, merk je niet dat er iets scheelt”, zegt Sep Vanmarcke (33). “Ik ben ook niet meer ziek, maar ik draag nog de nasleep mee van alle vorige ziektes die ik heb gehad.”

Dat zijn er een hele hoop. Eind februari had Vanmarcke een longontsteking, begin maart kreeg hij koorts tijdens een hoogtestage op Tenerife en toen hij thuiskwam werd hij geveld door buikgriep. In Harelbeke hervatte hij, maar haalde de finish niet. In Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen lukte dat wel. De Ronde van Vlaanderen mocht hij niet rijden omdat zijn ploeg Israel-Premier Tech te weinig gezonde renners had.

Bij Vanmarcke groeide de hoop om in zijn lievelingskoers Parijs-Roubaix toch nog een mooi einde aan het voorjaar te breien. “De dag na de Ronde van Vlaanderen ben ik naar het Spaanse Denia getrokken voor een stage in de zon. Na elke twee dagen van training kreeg ik echter last van de luchtwegen en maakte ik ’s nachts koorts, soms tot boven de veertig graden.”

Wolk in longen

Het proces herhaalde zich, trainen had geen zin. Vanmarcke keerde terug naar België voor een longonderzoek. Daaruit bleek dat zijn lichaam niet voldoende hersteld is van een mycoplasma, een geslacht van bacteriën zonder celwand.

“Dat beest is gedood door de antibiotica, maar de naweeën blijven mijn lichaam uitputten. Op de foto’s van mijn longen zie je dat er een soort van wolk in zit, wat de ademhalingsproblemen verklaart. De specialist zegt dat ik een maand geen diepe inspanningen mag doen, koersen is dus uit den boze. Ik ga twee à drie weken van de fiets blijven om mijn lichaam volledig te laten herstellen.”

Voor Vanmarcke is het een negatieve afsluiter van zijn voorjaar. “Het is erg frustrerend. Ik heb zo hard mijn best gedaan om gespaard te blijven van corona. Dat is ook gelukt, maar bij alle andere ziekten was het wel prijs. Ik kan mezelf echter niets verwijten. Er zit niets anders op dan de situatie te aanvaarden.”

Vanmarcke weigert om bij de pakken te blijven zitten. “Ik ga nu niet in een hoekje kruipen en wenen. De komende dagen zal ik mijn zinnen een beetje verzetten door met de kindjes bezig te zijn, het gras af te rijden en zondag toch naar de finale van Roubaix te kijken. Ook al is het pijnlijk, ik ben en blijf een koersfan.”