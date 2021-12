Na de onemanshow van Van Aert: brengen Spaanse stages de spanning straks terug?

Met twaalf overwinningen is Eli Iserbyt de meest succesvolle crosser van dit najaar. Is zijn heerschappij voorbij met de terugkeer van Wout van Aert? In Boom was misschien sprake van een ongelijke strijd. Met zijn gewicht en kortere benen was Iserbyt duidelijk in het nadeel in de modder. Bovendien kon hij zijn kracht niet kwijt op de fiets. “Ik weeg te weinig om diep in de modder grip te vinden”, legt hij uit. “De zware jongens waren in het voordeel.”

Iserbyt koos er dan maar voor om op de tweede plaats te focussen. “Ik heb nog grote doelen deze winter, de klassementen, en die zijn belangrijker dan het tijdsverschil met Van Aert. Ik wilde me niet verbranden door hem te proberen volgen.”

Een beeld dat we de komende weken nog te zien gaan krijgen, denkt Iserbyt. “Ereplaatsen zijn belangrijk als je voor een klassement rijdt. Wij moeten onze krachten verdelen. Dat kan betekenen dat er af en toe tactisch gereden zal worden als Van Aert of Van der Poel al vroeg wegrijden.”

Nys verbaasd

Toon Aerts en Lars van der Haar kwamen zaterdag het dichtst in de buurt van Van Aert: tweede en derde, maar wel op 1:40 en 1:48 van de winnaar. Aerts was de enige die kon volgen bij de eerste versnelling van Van Aert, maar dat duurde niet lang. Bij zijn eerste hapering verloor hij het contact definitief. “Impressionant”, zegt hij. “We moeten eerlijk zijn: als je ziet hoe Van Aert wegrijdt, dan kan het een kerstperiode zonder overwinningen worden.”

Sven Nys, ploegmanager bij Baloise-Trek Lions, is ook onder de indruk. “Het was buiten categorie, gewoon fenomenaal. Van Aert was in alles de beste: crosstechnisch, kracht, controle. De perfectie bijna.”

Toon Aerts verliest zijn fiets, Europees kampioen Lars van der Haar glipt er net voorbij. Beeld BELGA

Het kamp-Nys legt zich niet zomaar neer bij de dominantie van Van Aert. “Wel gaan we realistische doelen moeten stellen.” Aerts hoopt vooral op een positief effect van zijn stage in Spanje. “Ik hoop de komende twee weken sterker te worden.”

Gebrek aan frisheid

Quinten Hermans reed al overal top vijf, maar werd in Boom pas dertiende. “Ik denk dat we collectief slecht hebben gepresteerd”, zegt hij. “Sinds Koksijde zie ik vermoeidheid in het peloton. Iserbyt, Aerts, Van der Haar, Sweeck, Vanthourenhout en ik hebben allemaal veel gegeven en ik denk dat we nu frisheid missen.”

De voorbije weken doken plots jongens als Pim Ronhaar, Corné van Kessel en Vincent Baestaens op in de top vijf. De komst van Van Aert gooit de hiërarchie nu helemaal om. “Het verschil gaat niet elke keer zo groot zijn”, zegt Hermans. “Boom was 100 procent iets voor Van Aert. Normaal kan ik goed klimmen, maar zaterdag moest je alles omhoog lopen. Dan is hij met zijn lange benen in het voordeel. Met zijn gewicht en grote motor ging hij ook het best door de modder. Het was puur wattages trappen.”

Hermans is al twee weken op stage geweest, heel wat collega’s zitten deze en volgende week in Spanje. “Iedereen kan bijtrainen. Dat is nodig, want de voorbije maanden hebben we vooral gecrost. Dan denk ik dat we over een paar weken weer frissere renners gaan zien.”

Volgen op Strava

Ook in het kamp-Mathieu van der Poel hebben ze met aandacht gekeken naar de prestatie van Van Aert. Zijn ze daar onder de indruk? Vader Adrie: “Ik heb het vorige week al gezegd: Van Aert zal winnen met een minuut verschil. Ik was dus fout, het waren er twee.”

Hoe kwam hij erbij om meteen zulke hoge verwachtingen te scheppen? “Op Strava (trainingsapp, BA) kun je perfect volgen wat hij doet”, zegt hij. “Hij zet heel veel online.” Op basis van die trainingsgegevens wisten ze bij Alpecin-Fenix dat ze een heel goede Van Aert zouden treffen. “Hij staat scherper en heeft meer getraind dan andere jaren.”

Zijn zoon maakt op zaterdag 18 december in het Nederlandse Rucphen zijn rentree in de cross. Hoe staat hij ervoor? “Mathieu heeft een zwaar wegseizoen gehad. Hij heeft ervoor gekozen om genoeg te rusten en heeft nog niet veel getraind.”

Dat maakt het voor vader Van der Poel moeilijk om in te schatten hoe zijn zoon over een kleine twee weken voor de dag zal komen. “Ik ben even benieuwd als jullie.”