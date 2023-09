Na de koopwoede hamert CEO Fredberg op een echte prestatiecultuur bij Anderlecht

Kasper Schmeichel, Mats Rits, Thomas Delaney, Thorgan Hazard… CEO Jesper Fredberg (42) is erin geslaagd om enkele grote namen naar Anderlecht te halen. “Onze ambitie is niet veranderd sinds de start van het seizoen”, vertelt hij. “Wij willen ons eerst verzekeren van een plaats in play-off 1. Als dat gelukt is, kunnen we een nieuw doel stellen. Ik wil een team creëren dat elke wedstrijd aanvat met het gevoel dat het kan winnen.”

Anderlecht heeft voor meer dan 20 miljoen euro uitgegeven. Vanwaar plotseling die financiële slagkracht? “Door de voorbije maanden enkele belangrijke strategische keuzes te maken. Bart Verbruggen nummer één maken was daar een van. Zijn transfer naar Brighton heeft ons de kans gegeven om ons op verschillende posities te versterken. Tegelijkertijd liggen de loonlasten nu lager dan vorig seizoen. Ik wil de mensen rond mij daarvoor bedanken, wij zijn er deze zomer echt in geslaagd om spelers te vinden die hongerig waren om naar Anderlecht te komen en value for money boden.”

En dan kreeg Anderlecht nog een bonus van 10 miljoen euro door de transfer van Jérémy Doku naar Manchester City. “Die transfer is een enorme erkenning voor onze academie en al de mensen die met hem van jongs af aan hebben gewerkt. Daar kun je alleen maar trots op zijn”, klinkt het. “Financieel gaf die transfer ons de mogelijkheid om wat meer op de lange termijn te denken, door jongens langer aan ons te binden.”

Oog voor jeugd

De Deense Fredberg heeft een coherent transferbeleid gevoerd, alleen de komst van Kasper Schmeichel roept vragen op. Wie wordt de komende maanden de nummer één bij Anderlecht? “Simpel: de beste keeper. Wanneer iemand als Schmeichel een grote bereidwilligheid toont om naar ons te komen, dan mag je niet twijfelen. Nu heb ik echt het gevoel dat we een sterk trio aan doelmannen hebben. Schmeichel heeft de ambitie om hier eerste doelman te worden, Maxime Dupé heeft diezelfde ambitie. Het is aan hen om uit te vechten wie de nummer één wordt. Die hiërarchie moet de komende maanden duidelijk worden.”

Kasper Schmeichel hoopt eerste doelman te worden. Beeld RSCA

Anderlecht zette voornamelijk in op ervaring. Toch zal de jeugd altijd kansen krijgen, zegt Fredberg. “Dat is deel van het DNA van de club. Maar de timing moet juist zijn. De spelers moeten klaar zijn en die ervaren spelers kunnen daarbij helpen. Marco Kana is bijvoorbeeld een speler in wie wij heel erg geloven. Daarom hebben we zijn contract verlengd voor we hem uitleenden aan Kortrijk. Hij kan daar de nodige stappen zetten en sterker terugkeren. Théo Leoni is nog zo’n voorbeeld van een jongen die hier al lange tijd is, maar nu echt klaar is om zijn kans te grijpen. Ook Sardella, Debast en Amuzu krijgen hun kans.”

Anderlecht staat bovenaan in het klassement, maar het voetbal kan duidelijk beter. Coach Brian Riemer wordt straks niet enkel op de resultaten afgerekend. Fredberg: “Ik ben blij met die dertien op achttien, maar het voetbal kan beter. Dat beseffen we en ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat zal gebeuren. Maar dit is geen badminton, de coach moet twaalf nieuwkomers inpassen. Daarom kijk ik in mijn evaluatie verder dan alleen de resultaten. Slaagt de coach erin om de prestatiecultuur die wij hier willen creëren over te brengen op de groep?”

Tot slot: paars-wit heeft Thorgan Hazard binnengehaald. Bestaat de mogelijkheid dat ook Eden Hazard komt? “Dit was geen twee voor één, helaas. Ik heb niets dan respect voor de carrière van Eden Hazard. Maar op geen enkel moment is er toenadering geweest van onze kant of van zijn kant.”