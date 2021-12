Na de derby: Beerschot onderneemt actie tegen politiegeweld

De beelden van de ongeregeldheden gaan sinds vorige zondag de wereld rond. Een hooligan die een brandende fakkel werpt naar het uitvak. Tientallen hooligans van Beerschot die na de wedstrijd in de richting van hun stadsrivalen stormen maar teruggeslagen worden door de politie. En ten slotte een groep agenten in burger die de hooligans achtervolgen tot in de tribune en klappen uitdelen met vuist en wapenstok.

“Alle beeldmateriaal werd opgevraagd”, zegt Luther Rommens, woordvoerder van Beerschot. “We hebben ook samengezeten met de supportersgroepen.” Uit de beelden en getuigenissen blijkt volgens Beerschot dat de politie sloeg “op het moment dat de geviseerde persoon nog geen direct of indirect gevaar vormde”.

Rommens: “Bovendien waren heel wat kinderen en jonge supporters getuige van dit tafereel. Veel mensen hebben ons gemeld dat zij niet enkel ontdaan waren van de individuele actie van de vuurpijlgooier, maar ook van het politiegeweld dat achteraf plaatsvond.”

Ook intern onderzoek

Beerschot dient zowel als club als in naam van voorzitter Francis Vrancken een klacht in bij drie instanties: het Comité P, intern toezicht van de Antwerpse politie en de onderzoeksrechter. “Zij zullen uiteindelijk moeten oordelen over de proportionaliteit van het geweld.”

Intussen liet de lokale Antwerpse politie al weten dat bij hen een intern onderzoek loopt. ”Om na te gaan of er fouten zijn gemaakt”, stelt woordvoerder Willem Migom. ”Het is belangrijk om onze eigen werking in vraag te stellen.”

Voorlopig hebben ook zes fans van Beerschot een klacht ingediend tegen het politiegeweld. Een van hen zou klappen op het hoofd hebben gekregen. “Zoiets is absoluut verboden”, zegt een agent die aanwezig was bij de derby. ”Op de politieschool is ons ingepeperd dat we nooit met een matrak op iemands hoofd mogen slaan. Desnoods wel op benen en armen.”

De 27-jarige man uit Wilrijk die de vuurpijl gooide in het stadion van Beerschot mag de gevangenis trouwens nog niet verlaten. Het parket gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer om hem onder voorwaarden vrij te laten. De twintiger verschijnt nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.