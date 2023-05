Na de bedreiging van Alderweirelds familie klinkt het Belgische voetbal unaniem: tackel de haatspraak

Er is een grens overschreden. Toby Alderweireld kreeg wansmakelijke haatberichten op Instagram, zijn dochtertje werd zelfs bedreigd. De verzender wordt opgespoord en riskeert een boete en gevangenisstraf. ‘Dit mogen we echt niet tolereren.’

ABD en NVK

“Deze week is uw dochter vermist.”

“Winnen zonder scheids aan uw kant kunt ge niet he kanker dikzak.”

“Inshallah uw familie sterft.”

Walgelijk, anders vallen de berichten die Toby Alderweireld kreeg na de zege tegen Racing Genk (2-1) niet te omschrijven. De ex-Rode Duivel deelde ze zondagavond omstreeks middernacht op Instagram. Als statement. “Aan alles zijn grenzen”, schreef hij. “Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over. Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken.”

Vandaag dient Alderweireld dan ook een klacht in bij de politie, zo bevestigde Antwerp-manager Sven Jaecques. “Haatdragende onlineberichten zijn een fenomeen dat gestopt moet worden. Veel andere spelers en trainers hebben al hetzelfde meegemaakt.”

Union-middenvelder Lazare werd in februari het slachtoffer van racisme via Instagram. Ook Noa Lang (Club Brugge) ontving kwetsende berichten en zaterdag nog werden er op Twitter racistische reacties geplaatst onder een video van AA Gent-spits Gift Orban. Ook de Buffalo’s dienden een klacht in.

IP-adres achterhalen

“Mensen die zoiets doen horen gestraft te worden”, zei Jaecques nog. “Maar als het om een account gaat dat gisteren pas is aangemaakt en vandaag alweer is verwijderd, is dat niet makkelijk.”

Bij een klacht stelt de lokale politie een proces verbaal op om vervolgens een onderzoek te openen, vaak in samenwerking met de federale gerechtelijke politie. Die heeft een specifieke dienst voor internetonderzoeken met de nodige tools om IP-adressen (unie­ke se­quen­tie ge­tal­len die het adres van een com­pu­ter of web­site re­pre­sen­teert) te achterhalen. Belangrijk als het gaat om anonieme accounts.

Screenshot van de bedreigingen aan Alderweirelds adres. Beeld rv

“De mensen achter zulke accounts zijn moeilijker om op te sporen, maar er zijn zeker mogelijkheden. Welke precies gaan we om strategische redenen niet communiceren”, klinkt het bij de federale politie. Hoeveel klachten er jaarlijks binnenkomen voor haatdragende reacties op sociale media is niet gekend, maar men benadrukt wel dat ze ter harte worden genomen. De politie laat dit niet zomaar passeren.

Publiek versus privé

Wat riskeert de verzender van zulke haatdragende berichten nu? “Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen boodschappen op sociale media die publiek zijn en boodschappen die privé worden verstuurd”, zegt advocaat Johan Heymans, gespecialiseerd in strafrecht en mensenrechten.

“Wanneer je iets wilt ondernemen tegen publieke boodschappen valt dat in principe onder de noemer drukpersmisdrijf. Alleen heerst er voor dat soort zaken de facto straffeloosheid. Drukpersmisdrijven moeten worden behandeld door het hof van assisen. Het parket oordeelt dat de kosten veel te hoog zijn tegenover het vergrijp. Er bestaat een grote schrik om te raken aan het recht op vrijheid van meningsuiting. Er bestaat wel één belangrijke uitzondering: wanneer het publieke bericht een racistische boodschap heeft. In zulke gevallen wordt de zaak behandeld door de correctionele rechtbank.” Zoals bijvoorbeeld bij Gift Orban het geval was.

Advocaat Heymans gaat verder. “Daarnaast zijn er de persoonlijke berichten via sociale media, die in principe privé zijn. Dat soort zaken wordt behandeld als een ‘gewoon’ misdrijf. Het IP-adres van de verzender kan daarbij worden nagetrokken. Daarna volgen ondervragingen. Op basis van die informatie kan de correctionele rechtbank straffen uitdelen. Die zijn niet enorm hoog: een geldboete van 26 tot 300 euro en een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar. Als er sprake is van bedreigingen met een bevel of onder een voorwaarde, dan bedraagt de boete 100 tot 500 euro en een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.”

Pro League streng

Afwachten of de persoon die Alderweirelds familie bedreigde gevat kan worden. De hele voetbalwereld hoopt in elk geval dat zijn statement iets teweegbrengt, dat het duidelijk wordt dat zulke reacties en berichten écht niet kunnen.

“Er is een lijn overschreden, en niet een klein beetje”, zegt Pro League-CEO Lorin Parys. “Zulke onlineberichten nemen we serieus. We mogen dit als maatschappij niet tolereren. De Pro League heeft rechtstreeks contact met Facebook, Instagram en Twitter. Zo kunnen we dergelijke accounts nog sneller rapporteren en laten afsluiten. We hebben ook vertrouwen dat de politie de betrokkenen identificeert. Als blijkt dat iemand supporter is van een club zullen we die uitsluiten. Zo iemand is simpelweg niet welkom bij ons. Hieraan móét gevolg worden gegeven.”

Want zoals Alderweireld zegt: aan alles zijn grenzen.