Na covidinfectie staan spelers te snel terug op het voetbalveld

‘Clubs moeten aan de spelers denken in plaats van aan de punten.’ Sportarts Tom Teulingkx, die het coronaprotocol van de Pro League mee heeft uitgewerkt, ziet hoe de sportieve belangen bij 1A-clubs nog te vaak primeren. Clubs stellen hun besmette voetballers dan ook te snel weer op.

BF , TTV en SVL

“Ook wie besmet is zonder symptomen moet goed gemonitord worden”, waarschuwde professor inspanningsfysiologie Jan Bourgois (UGent) al. Uit een rondvraag bij de Belgische profvoetbalclubs blijkt evenwel dat die voorzichtigheid niet overal van toepassing is, integendeel. Met OH Leuven, KV Mechelen, Cercle, Genk en Club Brugge stuurden slechts vijf clubs hun besmette spelers (34 in totaal) naar de specialist voor een grondige screening. Anderlecht, AA Gent en Eupen gaven geen cijfers omwille van het medisch geheim, de andere clubs sloegen het advies van de Pro League in de wind.

Nochtans pleiten ook de sportartsen voor voorzichtigheid. Zij wijzen op de moeilijke spreidstand tussen sportieve belangen enerzijds en de gezondheid van de spelers anderzijds. Veel clubs hebben de neiging om besmette spelers snel opnieuw in de roulatie op te nemen.

Zeventien dagen rust

Volgens Tom Teulingkx, voorzitter van de vereniging voor sport- en keuringsartsen (SKA) en expert in het corona-overleg binnen topsport, is er tussen cardiologen wereldwijd consensus om spelers na een infectie minstens tien dagen aan de kant te houden. “Wie geen symptomen heeft, kan in principe stilaan hervatten”, zegt Teulingkx. “We geven echter nooit het advies om daarna meteen volle bak te trainen en een wedstrijd te spelen, maar wel goed in het oog te houden hoe de sporter lichamelijk reageert op de trainingsprikkels. Onderzoek leert ons dat klachten kunnen terugkomen bij intensievere sport. Wie na tien dagen nog symptomen heeft, kan zeker niet intensief trainen of aan competitie doen. Die brengen anders zichzelf, de anderen en hun carrière in gevaar.”

Tom Teulingkx: "Na zeven dagen quarantaine de competitie hervatten is wel zeer snel." Beeld RV

In het meest gunstige scenario kunnen besmette spelers pas na zeventien dagen weer aan competitie denken. “Voor een club zijn dat drie speeldagen dat ze een besmette speler kwijt zijn”, weet Teulingkx. “Voor een topspeler is dat al een probleem. In de praktijk blijkt ook dat veel spelers sneller opnieuw op het veld staan.”

Teulingkx, die in contact staat met heel wat clubartsen uit het profvoetbal, voelt ook dat zij druk ondervinden. Clubs willen nu eenmaal graag over hun beste spelers beschikken, aangezien er enorme sportieve belangen in het klassement aan verbonden zijn. “Na zeven dagen quarantaine de competitie hervatten is wel zeer snel.”

Makkelijker uitstel

Vorig weekend nog maakte KV Mechelen een statement door niet te spelen in Leuven omdat het de gezondheid van de spelers niet op het spel wilde zetten. De Pro League heeft de normen om aan een uitstel te voldoen intussen bijgesteld.

“Als clubarts zou ik altijd denken aan de gezondheid van leden en staf, en niet aan de punten. We moeten dat niet onder stoelen of banken steken. We weten dat clubartsen goed met onze adviezen omgaan, dat ze weten wat wel en niet kan, maar binnen topsport beslissen vaak ook de spelers zelf en gelden er andere belangen bij de clubs. De artsen staan soms alleen in wat zij vinden om spelers niet te snel te laten hervatten na een covidbesmetting.”

Ex-clubdokter van onder meer Anderlecht, Beerschot en KV Oostende Chris Goossens nuanceert. “Ik ben er wel van overtuigd dat de zeven dagen quarantaine na besmetting volstaan, zonder dat er nog eens zeven tot tien dagen extra rust ingelast worden. De verplichte quarantaine lost al veel op. De meeste risico’s worden daarmee uitgesloten. Bovendien ken ik nagenoeg al mijn collega-artsen in het Belgische profvoetbal, zij gaan echt niet iemand met symptomen laten trainen of iemand die uit isolatie komt meteen voluit laten gaan. Er wordt stelselmatig opgebouwd. Ik hoorde Antwerp-coach Brian Priske zeggen dat hij Benson Manuel voortijdig wisselde omdat hij net een omikronbesmetting had gehad. Verstandig.”