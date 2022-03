Na Colbrelli’s drama: de weg naar herstel duurt lang en ligt vol hindernissen

Yves Lampaert herstelt van griep, Julian Alaphilippe moest door ziekte passen voor Milaan-Sanremo. Tim Declercq heeft pericarditis (ontsteking hartzakje) en het herstel van Mattia Cattaneo vergt ook tijd. Zelfs voor Patrick Lefevere, 67 inmiddels, is het bijzonder hoeveel zieke renners hij in zijn ploeg telt.

De manager van QuickStep-Alpha Vinyl zegt dat de schrik erin zit, bij zijn ploeg en bij zichzelf. “Met Covid-19 ben ik heel bang geworden, omdat ik zie wat de gevolgen kunnen zijn. Je merkt het in het dagelijkse leven, je merkt het zeker in de sport.”

Declercq onderzocht

Niemand heeft voorzien wat de invloed van Covid-19 is op het organisme, zegt Lefevere. “Bij de een slaat het op de longen, de ander krijgt het aan zijn hart. Kijk naar Declercq. Hij werd ziek in de Ronde van de Algarve en klaagde over vreselijke maagpijn. In alle andere omstandigheden blijft Toon Cruyt, onze ploegarts, ijzig kalm. Met Declercq besloot hij toch om naar de spoedafdeling van een Portugees ziekenhuis te gaan. En we weten dat een Portugees ziekenhuis niet het niveau van de gezondheidszorg in België haalt. We hebben niet getalmd. Uit Portugal hebben we Declercq naar een ziekenhuis in Roeselare overgevlogen en daar verder onderzoek laten doen, omdat we er niet gerust op waren.”

Declercq lijkt inmiddels op de weg terug. “Hij heeft de tijd gekregen om te rusten.” Maar hij heeft ook geluk gehad, zegt Lefevere. “In het slechtste geval was dit fin de carrière voor hem.”

Lampaert is genezen verklaard. Hij zegt dat zijn wattages op niets trekken. Alaphilippe en Cattaneo zieken uit of zijn bijna genezen. Lefevere: “Het duurt langer dan normaal, omdat ze zieker zijn. Het is alsof het in golven gaat. De ene dag voelen ze zich beter, de volgende dag liggen ze weer in bed.”

Patrick Lefevere: “Er is een verschil tussen een inspanningstest en de belasting die een hart in een wedstrijd ondervindt.” Beeld BELGA

Er is Covid-19 geweest en inmiddels is volgens Lefevere een ander virus opgedoken in de ploeg. “Het zet zich op de sinussen en de luchtwegen. Renners krijgen koorts.”

Wie ziek is geweest, gaat niet opnieuw koersen vooraleer hij bij de cardioloog is langs geweest en de nodige tests heeft gedaan, zegt Lefevere. “We zijn voorzichtig en we manen onze renners aan tot voorzichtigheid. Is Sonny Colbrelli ziek geweest? Heeft wat hem maandag in Catalonië overkwam daarmee te maken? Heeft hij een hartonderzoek gekregen? Ik weet het niet. Er is altijd een verschil tussen een inspanningstest en de belasting die een hart in een wedstrijd ondervindt.”

In 2010 stapte Lefevere naar de befaamde cardioloog Pedro Brugada. Dat was het jaar nadat Frederiek Nolf in zijn slaap was overleden aan een hartstilstand. “Sindsdien vragen we Brugada om hartritmestoornissen op te sporen. Dat kost geld, maar een mensenleven is het waard om in te investeren. We hebben Gianni Meersman eruit gehaald en vorig jaar kwamen we erachter dat Zdenek Stybar een hartprobleem had. Brugada pleit voor meer screening en ik kan hem enkel gelijk geven.”

Colbrelli hoopvol

De oorzaak van Colbrelli’s hartritmestoornis is nog onduidelijk, laat zijn team Bahrain-Victorious weten in een medische update. De Europese kampioen ondergaat vandaag verdere onderzoeken in het ziekenhuis van Girona. Het team stelde eerder al dat “hartcontroles niets aan het licht brachten om bezorgd over te zijn of functies die aangetast zijn”.

Colbrelli blijft intussen strijdvaardig. “Ik denk al aan mijn terugkeer in het peloton”, zegt hij in een eerste reactie aan La Gazzetta dello Sport. De Italiaan herinnert zich nauwelijks iets van het voorval. “Ik ben nu aan het uitrusten in het ziekenhuis. Het enige wat ik nog weet, is dat ik na de finish stopte en een flesje water kreeg aangereikt. Nadien ben ik ingestort. Toen volgde de grote leegte. Het enige dat ik me nadien herinner, is dat ik wakker werd in het ziekenhuis.”