Na alle blessureleed focust lens weer op balkunstenaars De Bruyne en Hazard

Zonder hun virtuositeit en branie kunnen de Rode Duivels het schudden. Eden Hazard en Kevin De Bruyne, eindelijk nog eens samen 100 procent fit, willen op hun dertigste de Nations League veroveren. Eerste opdracht: morgen tegen Frankrijk.

De Rode Duivels zouden wereldkampioen worden. Eden Hazard en Kevin De Bruyne acteerden die bewuste zesde juli 2018 tegen Brazilië fenomenaal. Op hun rapport viel te lezen: “Hazard was weergaloos aan de bal. Deed waar hij zin in had, alsof hij op een familiefeest stond te voetballen met zijn neefjes. Hazardinho. Vanaf nu de schrik van elke Braziliaan.”

Eenzelfde lofzang in de agenda van De Bruyne: “Wat. Een. Doelpunt. Een streep, naast de wijkende Marcelo en de zwevende Alisson. Voorts de bezieler van onze razendgevaarlijke counters. Een masterclass.”

De hele wereld lag die avond aan hun voeten, en aan die van Thibaut Courtois, auteur van een vijfsterrensave in het slot op een plaatsbal van Neymar.

Vier dagen later volgde Frankrijk in Sint-Petersburg: 1-0-verlies. Weg roes. Er restte alleen nog die troostfinale.

Pech en blessures

Hazard en De Bruyne zijn sinds dat WK in Rusland niet gespaard gebleven van pech en blessures. Het verhaal van Hazard is intussen genoegzaam bekend: die broze enkel, met dat plaatje erin, door die ongelukkige tackle van Thomas Meunier toen hij in november met PSG op bezoek was in Bernabéu. Anderhalf jaar gesukkel en spierblessures volgden. Er ging geen persconferentie voorbij of toenmalig Real-coach Zinédine Zidane moest een medische update geven. Temeer omdat Hazard veelal kwam en ging. Hij trainde, viel in of begon in de basis, om pakweg drie dagen later weer forfait te moeten geven. Tot zijn eigen frustratie.

Het is pas sinds deze zomer, dankzij een goede voorbereiding en door wat kilo’s te vermageren, dat hij verlost lijkt van alle lichamelijke kwaaltjes. De enkel speelt niet langer op, de spieren houden stand. Omdat zijn aantal speelminuten drastisch is afgenomen?

Sheriff-speler Edmund Addo verdedigt op Eden Hazard in de Champions League. Beeld AFP

Hazard stond de voorbije zes wedstrijden van Real amper twee keer aan de aftrap. Evenveel keer mocht hij zelfs niet eens invallen (op Inter en thuis tegen Mallorca). Zijn huidige coach, Carlo Ancelotti, meent namelijk dat het geplaagde lichaam van Hazard niet langer drie matchen per week aankan. Het gevolg is dat hij niet langer een titularis is. Er vinden tegenwoordig persconferenties in Madrid plaats waarbij zijn naam niet eens meer valt, zo erg is het geworden.

Elke seconde genieten

“Ik maak me geen zorgen want in zijn hoofd zit het goed”, probeerde Axel Witsel maandag de natie gerust te stellen. Roberto Martínez panikeert evenmin. Hij zag tijdens het vorige kamp een opgewekte Hazard, die vooral tegen Tsjechië met enkele korte draaibewegingen de indruk wekte stilaan weer de oude te zijn. “Hij is terug, op elk niveau”, verzekerde de bondscoach drie dagen later na de magere 0-1 tegen Wit-Rusland. Wist Martínez toen veel wat er in La Liga en de Champions League zou volgen.

Terug in het vertrouwde, warme nest zullen het zelfvertrouwen en de glimlach niet achterwege blijven. Hazard geniet van elke seconde als Rode Duivel. Van de aanvoerdersband en zijn shirt met rugnummer 10 die voor hem klaarliggen. Van alle ballen die hij krijgt toegespeeld ook - herinner u hoe belangrijk hij tegen Portugal was toen we werden teruggedrongen.

Niemand die evenwel met zekerheid durft te stellen dat Hazard morgenavond in Turijn nog eens dat niveau zal halen.

Luisteren naar spelers

Ook zijn partner in crime is dezer dagen nog niet die van in 2018. De Bruyne zoekt eveneens naar zijn beste vorm, na een waslijst aan blessures. Er was dat letsel aan zijn rechterknie, net na het WK, snel gevolgd door een probleem aan zijn linkerknie. De Bruyne stond zo drie en een halve maand aan de kant. Toen hij niet veel later nog eens herhaaldelijk uitviel met enkele spierblessures jammerde De Bruyne dat niemand luistert naar de spelers. De drukke kalender had nooit méér impact op zijn lijf dan op zijn 29ste.

Bovendien kende De Bruyne nadien brute pech toen hij in de finale van de Champions League zijn neus en oogkas brak, na een blok van Rüdiger, en op het EK aan een drieste tackle van Palhinha een scheur in de ligamenten opliep. De Bruyne verbeet aanvankelijk de pijn - onder meer door een inspuiting - tijdens de kwartfinale tegen Italië, maar moest nadien verstek geven voor de start van de Premier League. Weer stond hij wekenlang langs de kant.

Het is door de verschillende competities heen (Nations League, EK- en WK-kwalificatiewedstrijden) wat onder de radar gebleven, maar De Bruyne miste sinds die bronzen medaille in Rusland meer interlands (20) dan dat hij er speelde (16). Tel daar nog de 15 interlands bij die Hazard aan zich voorbij moest laten gaan en je kunt niet anders dan concluderen dat het door alle omstandigheden al meer dan drie jaar geleden is dat we de allerbeste Hazard én de briljantste De Bruyne samen aan het werk zagen.

Als België straks de Nations League wil winnen, en dus wereldkampioen Frankrijk en mogelijk Europees kampioen Italië wil kloppen, dan dienen de twee goudhaantjes in de rug van Romelu Lukaku weer te schitteren zoals in Kazan.