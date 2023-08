Na acht mislukte maanden bij DSM keert Vanhoucke terug naar Lotto: ‘Opnieuw de renner worden van voorheen’

“Een verschil in sportieve ambities.” Dat is de oorzaak die DSM-firmenich aanhaalt voor de breuk met Harm Vanhoucke. De ploeg zag de voorbije jaren heel wat renners afhaken en vertrekken omdat die zich niet goed voelden in de super gecontroleerde omgeving. Bij DSM gelden heel veel regels en protocollen en onder meer Tom Dumoulin, Marcel Kittel, Marc Hirschi en Ilan Van Wilder verlieten daarom de ploeg. Bij Vanhoucke speelt iets anders, zegt hoofdcoach Rudi Kemna. “Harm wil voor zijn eigen resultaten rijden, maar wij geloven niet langer dat dit de juiste rol is voor hem binnen de ploeg.”

In de toekomstplannen van Team DSM past hij enkel als knecht, maar dat wil Vanhoucke dan weer niet. Daarom is in onderling overleg beslist dat de renner mag vertrekken en voor een andere ploeg kan gaan koersen. Zijn contract liep nog tot eind volgend jaar, maar werd ontbonden. Kemna: “Wij begrijpen zijn visie en willen Harm niet tegenhouden. Het is goed dat we hier zo openlijk over konden praten en dat we een gezamenlijke oplossing hebben gevonden. We wensen Harm het beste in wat nu komt.”

Dat is dus een terugkeer naar Lotto-Dstny. Vanhoucke reed tussen 2018, toen hij overkwam van de opleidingsploeg, en 2022 al voor de Belgische ploeg. Toen hij deze winter de overstap maakte, vonden veel mensen bij de ploeg dat jammer. Sportief manager Kurt Van de Wouwer is alvast blij met de terugkeer. “We weten wat Harm kan”, zegt hij. “Hij klimt goed en we hebben niet veel renners van dat type, dus het is zeker een goede zaak dat hij ons op dat terrein versterkt.”

Vanhoucke is een lichtgewicht dat goed bergop rijdt. Beeld Photo News

Vanhoucke zegt dat hij veel goede herinneringen heeft aan zijn eerste periode bij de ploeg en dat hij blij is dat hij mag terugkeren naar “een warme familie”. “De voorbije maanden sprak ik met heel wat renners van de ploeg”, voegt hij eraan toe. “De ploeg heeft stappen gezet en er zijn veel positieve veranderingen, zoals de samenwerking met trainers en meer aandacht voor de voeding. Ik maak hier een nieuwe start en wil opnieuw de renner worden van voorheen.”

Dat wordt inderdaad de grote uitdaging, want de acht maanden bij DSM-firmenich waren geen succes. Vanhoucke is geen natuurlijke winnaar, maar kwam dit seizoen totaal niet uit de verf.

Dat lukte hem eerder bij Lotto beter. Daar reed hij geregeld een mooie ereplaats. Vaak in kleinere koersen, zoals de Ronde van Turkije, de Sibiu Tour in Roemenië of de Tour de l’Ain in Frankrijk, maar ook in de Giro en Parijs-Nice liet hij zich een paar keer in positieve zin opmerken.

“Ik wil mezelf opnieuw tonen in kleinere rittenkoersen van een week”, zegt hij. “En mijn steentje bijdragen in het Ardense werk.” Daarnaast stelt Vanhoucke zich kandidaat als helper van Maxim Van Gils en Andreas Kron. Die dubbele invulling is precies wat Lotto in gedachten heeft. Van de Wouwer: “Het wordt een combinatie van zijn eigen kans gaan en een ondersteunende rol. We zijn ervan overtuigd dat Harm opnieuw mooie dingen kan laten zien bij ons.”