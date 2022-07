Na acht ereplaatsen sprint Philipsen nu wel sneller dan concurrentie

De brievenbus van Jasper Philipsen is berucht. Toen hij in 2019 met veel lef debuteerde bij de profs grapte hij weleens dat zijn brievenbus vol zat met klachtenbrieven van concurrenten na manoeuvres op het randje in de massasprints. Jeugdige onbezonnenheid.

Net voor de laatste rechte lijn in Carcassonne deed Philipsen ook een move waarmee hij Wout van Aert hinderde. “Vorig jaar had ik hier een sprint verloren tegen Cavendish. Ik wist dat de laatste kilometer enkele cruciale bochten telde. Daar haalde ik mijn voordeel uit”, zei Philipsen, die vervolgens Mads Pedersen remonteerde en Van Aert afhield. “Ik ben blij dat ‘Cav’ er ditmaal niet bij was.”

Fabio Jakobsen moest er op de heuvels onderweg af. Idem Caleb Ewan. Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff hingen er wel nog aan, maar waren al voor de sprint gaar gekookt.

Juichen om plek twee

Philipsen kan vlot een berg over, maar de voorbije weken was er altijd wel iemand sneller, slimmer of in het geval van Van Aert in Calais sterker. Philipsen won toen de sprint van het peloton voor de tweede plaats en juichte, niet wetend dat Van Aert al binnen was. “Die finishfoto was misschien mooier, maar deze zege ga ik veel langer heugen”, sprak Philipsen, die na afloop emotioneel werd en moeite kende om “niet te janken op tv”.

Met vier tweede en vier derde plaatsen greep Philipsen al acht keer net naast een ritzege in de Tour. “Ik weet wat het betekent om te verliezen in de Tour. De ploeg en ik hebben lang op deze zege moeten wachten. De voorbije ritten hebben we veel gewerkt en veerkracht getoond. Het was niet voor niets.”

Is de ban nu gebroken? “We krijgen nog maximaal twee sprints. Ik ga ze alleszins met een pak meer vertrouwen tegemoet.”